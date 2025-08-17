Google Meet introduit le mode plein écran pour des présentations plus immersives

Google Meet vient de déployer une fonctionnalité attendue depuis longtemps : la possibilité de passer en mode plein écran lors du visionnage ou du partage d’une présentation. Cette nouveauté permet de maximiser l’espace dédié au contenu en réduisant les vignettes vidéo des participants dans une barre latérale, offrant ainsi une expérience plus immersive.

Le déploiement a commencé le 29 juillet 2025 pour les domaines Google Workspace en Rapid Release et s’étendra sur plus de 15 jours. Pour les domaines en Scheduled Release, la mise à jour démarrera le 14 août 2025 et sera disponible pour tous sous trois jours.

Aucune intervention d’administrateur n’est requise. Pour activer ce mode, il suffit de cliquer sur « Entrer en plein écran » en bas de l’écran lors d’une présentation active.

La fonction est disponible pour tous les clients Google Workspace, les abonnés Workspace Individual et même les utilisateurs de comptes Google personnels.

Pourquoi c’est important dans Google Meet ?

Jusqu’ici, l’interface de Google Meet laissait une partie de l’écran occupée par les fenêtres des participants, même pendant un partage d’écran. Ce mode plein écran résout ce problème en mettant l’accent sur le contenu, idéal pour :

Les présentations d’entreprise

Les cours en ligne

Les réunions avec documents détaillés ou graphiques complexes

Ce changement permet une lecture plus confortable et une meilleure concentration sur les slides, documents ou démonstrations.

Avec cette mise à jour, Google Meet se rapproche de ses rivaux :

Microsoft Teams permet déjà de réduire les flux vidéo pour agrandir la présentation.

Zoom propose depuis longtemps des modes side-by-side ou speaker view, qui laissent plus de place au contenu.

Pour les utilisateurs qui alternent entre plusieurs plateformes, Meet devient enfin compétitif sur ce point.

Les limites à connaître

Si le mode plein écran favorise la lisibilité, il réduit aussi la visibilité des réactions des participants. Les animateurs qui s’appuient beaucoup sur le langage corporel devront donc arbitrer entre focus sur le contenu et interaction visuelle.

Avec ce mode plein écran, Google Meet franchit une étape importante vers plus d’ergonomie et d’efficacité. Une amélioration simple, mais qui pourrait faire la différence pour les enseignants, formateurs, présentateurs et équipes en télétravail.