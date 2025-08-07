Accueil » OpenAI tease l’arrivée de GPT-5 : une annonce explosive attendue ce jeudi

Note : Une fuite de GitHub révèle la gamme complète de GPT-5 d’OpenAI, avec quatre modèles adaptés à différents usages.

OpenAI pourrait bien être sur le point de révolutionner une nouvelle fois le monde de l’IA. Dans une publication postée ce mercredi sur X, la société a annoncé un événement en direct intitulé « LIVE5TREAM THURSDAY 10 AM PT ». Un détail n’a pas échappé aux internautes les plus attentifs : le « S » de « livestream » a été remplacé par un 5. Une allusion à peine voilée qui laisse peu de place au doute : GPT-5 serait sur le point d’être dévoilé.

Les signes d’une sortie imminente s’accélèrent ces derniers jours. Dimanche, le PDG d’OpenAI, Sam Altman, a publié une capture d’écran où l’on peut clairement voir « ChatGPT 5″ mentionné dans l’interface. Le lendemain, le responsable de la recherche appliquée de l’entreprise a déclaré être « excité de voir comment le public va recevoir GPT-5”.

De plus, Altman avait déjà déclaré en juillet que la sortie de GPT-5 était prévue « bientôt ». Ces indices, couplés à l’annonce d’un événement très symbolique, renforcent l’hypothèse d’un lancement officiel dès ce jeudi 8 août.

Avant GPT-5, gpt-oss déjà lancé : une semaine chargée pour OpenAI

En parallèle de cette annonce, OpenAI a déjà dévoilé un nouveau modèle open source, baptisé gpt-oss , ce mardi. Ce modèle léger et open-weight peut être exécuté localement sur un PC équipé d’au moins 16 Go de VRAM. Il marque un tournant stratégique important pour OpenAI, qui jusqu’ici gardait ses modèles sous licence propriétaire.

gpt-oss vise des cas d’usage spécifiques, comme les assistants autonomes ou les applications embarquées, notamment dans des contextes où la bande passante est limitée. Microsoft n’a pas tardé à intégrer gpt-oss dans son écosystème, en le rendant disponible via Windows AI Foundry.

Que pourrait apporter GPT-5 ?

Si GPT-5 est bien dévoilé ce jeudi, il s’agira d’une évolution majeure du célèbre modèle linguistique. Plusieurs rumeurs évoquent :

Des capacités de raisonnement plus avancées, notamment pour des workflows agentiques ou scientifiques.

Une meilleure cohérence dans les réponses longues, un point souvent critiqué dans GPT-4.

Une mémoire élargie et plus stable, permettant une continuité accrue dans les conversations.

Un apprentissage plus sûr et mieux aligné avec les attentes éthiques actuelles.

Certaines fuites évoquent également une compatibilité améliorée avec les plugins, des performances optimisées en multimodalité, voire des capacités audio et vidéo en temps réel.

Altman a lui-même comparé la cadence de développement de GPT‑5 à celle du projet Manhattan, soulignant l’ambivalence entre progrès rapide et gestion des risques

GPT-5 : une nouvelle étape dans la course à l’IA

Avec l’arrivée annoncée de GPT-5, OpenAI réaffirme son leadership dans la course mondiale à l’intelligence artificielle. Cette sortie s’inscrit dans un contexte hautement concurrentiel, où des modèles comme Claude 4 d’Anthropic, Gemini 2.5 de Google, ou encore LLaMA 4 de Meta cherchent eux aussi à s’imposer.

Microsoft, principal partenaire d’OpenAI, aurait d’ailleurs commencé à préparer l’infrastructure serveur nécessaire au déploiement massif de GPT-5, selon des informations rapportées par The Verge.

Rendez-vous ce jeudi pour une annonce historique ?

L’annonce officielle est attendue ce jeudi 8 août à 10h PT (19h, heure de Paris). Si les rumeurs sont confirmées, nous assisterons au lancement du modèle linguistique le plus avancé jamais proposé par OpenAI.