GPT-5 : OpenAI prépare un lancement massif avec quatre variantes de modèle

Alors que l’annonce officielle était attendue ce jeudi à 19 h (heure française), GitHub a accidentellement révélé l’existence de la gamme complète de GPT-5 dans un article de blog rapidement supprimé.

L’information, rapidement captée par des utilisateurs sur Reddit, dévoile une feuille de route impressionnante pour le prochain grand modèle d’OpenAI — désormais confirmé comme imminent.

Quatre versions de GPT-5 pour couvrir tous les besoins

Selon la version archivée du blog publié par GitHub, GPT-5 se déclinera en quatre variantes distinctes, chacune pensée pour un usage spécifique. Cette stratégie multi-modèle marque une évolution majeure dans la logique d’OpenAI, qui vise clairement à s’adresser à un éventail plus large d’utilisateurs et d’applications.

Voici les modèles confirmés :

gpt-5 : le modèle principal, spécialisé dans le raisonnement complexe et les tâches en plusieurs étapes.

: le modèle principal, spécialisé dans le raisonnement complexe et les tâches en plusieurs étapes. gpt-5-mini : une version plus légère, pensée pour les cas d’usage sensibles au coût.

: une version plus légère, pensée pour les cas d’usage sensibles au coût. gpt-5-nano : ultra-rapide, conçue pour les applications à faible latence.

: ultra-rapide, conçue pour les applications à faible latence. gpt-5-chat : optimisé pour les conversations avancées, multimodales et contextuelles, particulièrement pour les entreprises.

D’après le billet supprimé, ces modèles offrent des améliorations significatives en matière de raisonnement logique, de qualité de code et d’expérience utilisateur, surpassant même des concurrents récents comme LLaMA 4 Scout de Meta ou Cohere v2.

Un lancement teasé depuis plusieurs jours

La fuite tombe au moment où plusieurs signaux laissaient déjà présager l’arrivée imminente de GPT-5. Le week-end dernier, Sam Altman, PDG d’OpenAI, publiait une capture d’écran sur X montrant une interface mentionnant « ChatGPT 5 ». Lundi, un responsable de la recherche appliquée chez OpenAI déclarait être « impatient de voir comment le public allait accueillir GPT-5 ».

L’annonce a désormais été officiellement confirmée par OpenAI avec un teasing clair : une conférence baptisée « LIVE5TREAM », prévue pour ce jeudi à 19 h heure française (10 h PT), où le « 5″ remplace subtilement le « S » dans le mot « livestream».

GPT-5 : Quelles différences avec GPT-4o ?

Si GPT-4o a récemment apporté une grande fluidité multimodale et des temps de réponse plus rapides, GPT-5 promet une avancée significative dans la résolution de problèmes complexes, le développement logiciel et l’autonomie des agents IA.

C’est notamment ce que GitHub évoque dans son post : une capacité à gérer des tâches de codage complexes “avec un minimum de prompt”, ce qui laisse présager un saut qualitatif dans les assistants de développement comme GitHub Copilot.

Que faut-il attendre d’OpenAI aujourd’hui ?

En plus de GPT-5, OpenAI a déjà marqué la semaine avec le lancement de gpt-oss , sa première gamme de modèles open-weight, dont une version légère pouvant s’exécuter localement sur un PC équipé d’un GPU haut de gamme.

L’annonce de GPT-5 s’inscrit donc dans un contexte de consolidation de la domination d’OpenAI, tout en tentant d’élargir son offre à des usages plus flexibles, offline ou low-cost.