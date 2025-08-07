Accueil » Instagram revoit sa copie : reposts, carte interactive et plus de contrôle sur vos interactions

Instagram continue sa transformation. Dans une série de mises à jour annoncées ce 7 août 2025, le réseau social de Meta s’inspire ouvertement de ses concurrents directs — TikTok, Snapchat, voire X (ex-Twitter) — pour introduire de nouvelles fonctionnalités très attendues, mais aussi potentiellement clivantes.

Ces nouveautés incluent une carte de localisation dans les messages privés, la possibilité de repartager des publications et Reels, et de nouvelles options de confidentialité dans l’onglet « Amis ». Des changements qui confirment la volonté d’Instagram de devenir une plateforme plus immersive, mais qui interrogent sur sa perte de vision originelle.

Reposts: une fonction analogue à TikTok arrive sur Instagram

Jusqu’à présent, partager une publication d’un autre utilisateur passait principalement par les Stories, ou via des applications tierces. Désormais, Instagram permet officiellement de repartager des Reels ou des publications publiques directement sur votre profil, à la manière d’un retweet sur X, ou d’un repost sur TikTok.

Ces reposts apparaîtront :

Dans les fils d’actualité de vos abonnés.

Dans un nouvel onglet « Reposts » visible sur votre profil.

Les utilisateurs peuvent même ajouter un commentaire personnel (une sorte de note) à leurs repartages pour contextualiser ou exprimer leur avis. L’objectif ? Permettre une diffusion plus large de contenus appréciés, tout en facilitant l’extension de portée pour les créateurs.

Instagram Map : une carte sociale inspirée de Snap Map

La deuxième grande nouveauté s’appelle Instagram Map, une carte interactive directement intégrée à l’onglet Messages Directs (DM). Elle permet aux utilisateurs :

De partager leur dernière position active (option désactivée par défaut).

D’explorer du contenu basé sur la localisation : publications d’un événement local, restaurants recommandés par des créateurs, stories postées dans un lieu précis, etc.

De laisser des « notes » géolocalisées visibles sur la carte.

Cette carte fonctionne sur le même principe que Snap Map, qui revendique plus de 400 millions d’utilisateurs actifs mensuels, mais elle s’en distingue par sa discrétion : la localisation ne se met à jour que lorsque vous ouvrez l’application (pas en temps réel). Et contrairement à des services comme Apple « Localiser », le partage de position est limité à une heure maximum.

Instagram cible ici une audience nostalgique de l’application Zenly, rachetée puis fermée par Snap. En facilitant les rencontres entre amis, ou en rendant le contenu local plus accessible, Instagram espère renforcer l’engagement autour du lien social réel.

L’onglet « Amis » s’internationalise (et devient plus discret)

Lancé en début d’année aux États-Unis, l’onglet « Amis » dans Reels permet de voir les interactions publiques de vos contacts sur les vidéos courtes : likes, commentaires, repartages, créations.

Mais cette transparence n’a pas plu à tout le monde. En réponse aux critiques, Instagram annonce de nouveaux réglages de confidentialité :

Vous pouvez masquer vos propres interactions (likes, reposts, commentaires).

Vous pouvez « muter » les interactions d’autres utilisateurs si elles ne vous intéressent pas.

L’onglet « Amis » est désormais disponible dans le monde entier, mais avec des options de contrôle personnalisées, dans un effort pour apaiser les inquiétudes sur la vie privée et réduire l’effet « surveillance sociale ».

Instagram s’éloigne de son ADN photo

Ces annonces arrivent dans un contexte où Instagram est de plus en plus critiqué pour s’être éloigné de sa mission initiale : le partage de photos entre amis. L’algorithme privilégie désormais les Reels sponsorisés, les recommandations de comptes inconnus, et les contenus viraux, au détriment des publications classiques.

Avec ces nouveautés, la plateforme creuse encore ce fossé :

Les reposts risquent de diluer encore davantage la visibilité des créateurs originaux.

L’expérience utilisateur devient plus complexe, avec une profusion de fonctionnalités que certains considèrent comme du « bruit inutile”.

Certains créateurs regrettent le “vieux Instagram”, plus simple et plus centré sur la photo. D’autres saluent ces innovations, en espérant qu’elles ouvrent de nouvelles opportunités de viralité et de partage.

Un Instagram toujours plus riche, mais à quel prix ?

Instagram tente de rester dans la course face à TikTok, Snapchat et X, en multipliant les emprunts technologiques. Si certaines fonctions comme la carte interactive ou les reposts natifs peuvent séduire, la plateforme risque aussi de perdre son identité dans cette quête d’hyper-fonctionnalité.

Ces changements seront-ils adoptés par la majorité des utilisateurs ? Ou provoqueront-ils une nouvelle vague de nostalgie pour une version d’Instagram plus épurée ? L’avenir nous le dira.