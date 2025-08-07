Google lance Apprentissage guidé : une IA éducative dans Gemini pour apprendre mieux

Alors que les géants de l’intelligence artificielle cherchent à s’imposer dans le monde de l’éducation, Google dévoile un nouveau mode d’apprentissage guidé dans Gemini, son assistant IA basé sur les modèles Gemini 2.5.

Ce mode baptisé « Apprentissage guidé » (« Guided Learning ») ne se contente plus de fournir des réponses toutes faites : il cherche à vous faire réellement comprendre les sujets étudiés.

L’IA devient partenaire d’apprentissage

Dévoilé par Sundar Pichai dans un article de blog officiel, le mode Apprentissage guidé transforme Gemini en compagnon d’étude intelligent. Contrairement aux réponses classiques souvent perçues comme un raccourci vers la triche scolaire, ce nouveau mode invite l’utilisateur à interagir activement avec l’IA à travers des questions ouvertes, des quiz interactifs, des illustrations, des vidéos explicatives et bien d’autres supports pédagogiques.

L’objectif affiché : aider les élèves, étudiants et autodidactes à développer leur pensée critique et à construire leur propre compréhension plutôt que d’ingurgiter passivement des informations.

LearnLM : l’IA qui s’appuie sur les sciences cognitives

Pour alimenter ce nouveau mode, Google a conçu une famille de modèles dédiée à l’apprentissage baptisée LearnLM. Fine-tunée spécifiquement pour l’éducation, cette IA est le fruit d’une collaboration entre des experts en IA, des neuroscientifiques et des pédagogues. Elle repose sur les dernières avancées en sciences cognitives et de l’apprentissage actif.

Selon Google, l’engagement actif est la clé pour améliorer la rétention d’information et la compréhension. Apprentissage guidé incarne cette philosophie en posant des questions de réflexion, en adaptant le rythme à l’utilisateur, et en stimulant la curiosité.

Une fonctionnalité gratuite, dès maintenant dans Gemini

Disponible gratuitement pour tous les utilisateurs de Gemini, Apprentissage guidé peut être activé directement depuis l’interface en sélectionnant « Apprentissage guidé » dans les outils proposés pendant la saisie d’un prompt.

Les enseignants peuvent également partager un lien direct vers le mode Apprentissage guidé, par exemple via Google Classroom, pour accompagner un devoir ou un projet de groupe.

Maureen Heymans, vice-présidente Learning chez Google, explique que cette fonctionnalité a été pensée comme un espace bienveillant, sans jugement, dans lequel chacun peut explorer à son rythme, à la manière d’un tuteur privé numérique.

Une offensive de Google dans l’éducation mondiale

En parallèle de ce lancement, Google annonce une offre d’abonnement gratuit d’un an au plan AI Pro pour tous les étudiants de plus de 18 ans résidant aux États-Unis, au Japon, en Corée du Sud, en Indonésie et au Brésil, à condition de s’inscrire avant le 6 octobre 2025.

La firme de Mountain View a également confirmé un investissement massif d’un milliard de dollars sur trois ans dans l’éducation aux États-Unis. Cet engagement couvre des programmes d’alphabétisation à l’IA, des financements de recherche universitaire, et des ressources cloud pour les établissements scolaires.

Google vs OpenAI : une nouvelle bataille pour les bancs de l’école

Ce lancement intervient quelques jours seulement après l’annonce du mode Étude dans ChatGPT par OpenAI. Une fonction qui poursuit un objectif similaire : réhabiliter l’usage des IA dans un cadre pédagogique et combattre leur mauvaise réputation liée à la triche scolaire.

Avec Apprentissage guidé, Google veut démontrer que l’intelligence artificielle peut favoriser l’apprentissage en profondeur, développer l’autonomie des étudiants et soutenir le travail des enseignants, au lieu de les remplacer.

Le mode Apprentissage guidé de Gemini marque un tournant pour l’éducation assistée par IA. En privilégiant la pédagogie interactive et l’apprentissage actif, Google entend faire de Gemini un véritable compagnon éducatif, capable d’enseigner, d’accompagner, et de motiver — loin du simple générateur de réponses.

Reste à savoir si les élèves et étudiants joueront le jeu… ou continueront à chercher le chemin le plus court vers les bonnes notes.