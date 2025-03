Galaxy Tab S10 FE : Augmentation de prix justifiée ? Les détails et améliorations dévoilés

Les premières rumeurs sur les Galaxy Tab S10 FE et Tab S10 FE+ laissaient espérer des prix analogues à ceux des modèles précédents. Mais, le marché des tablettes et l’économie mondiale ont changé depuis 2023, et il semble maintenant probable que ces nouvelles tablettes Fan Edition coûteront un peu plus cher au lancement.

Selon les dernières fuites, voici les prix prévus pour les Galaxy Tab S10 FE et S10 FE+ :

Galaxy Tab S10 FE Wi-Fi (128 Go, 8 Go RAM) : 499 dollars

Galaxy Tab S10 FE Wi-Fi (256 Go, 12 Go RAM) : 569 dollars

Galaxy Tab S10 FE+ Wi-Fi (128 Go, 8 Go RAM) : 649 dollars

Galaxy Tab S10 FE+ Wi-Fi (256 Go, 12 Go RAM) : 749 dollars

À titre de comparaison, la Galaxy Tab S9 FE débutait à 449 dollars (529 euros en France), mais avec seulement 6 Go de RAM. L’augmentation à 8 Go de RAM sur le modèle de base du Tab S10 FE justifie en partie cette hausse de 50 dollars. Même chose pour le modèle 256 Go, qui passe de 519 dollars à 569 dollars, mais bénéficie désormais de 12 Go de RAM au lieu de 8 Go.

Quant à la Galaxy Tab S10 FE+, elle conservera les mêmes configurations de stockage et de RAM que son prédécesseur, mais avec un écran plus grand de 13,1 pouces contre 12,4 pouces sur la Tab S9 FE+. Ce gain en surface d’affichage semble expliquer la hausse de 50 dollars sur chaque variante.

Cependant, Samsung devra faire face à une rude concurrence, notamment avec le nouvel iPad Air 11 pouces avec puce Apple M3, proposé à 719 euros.

Quelles autres améliorations attendre pour les Galaxy Tab S10 FE et Tab S10 FE+ ?

Outre la hausse de la RAM et l’agrandissement de l’écran du modèle Plus, les évolutions techniques restent limitées. Le changement majeur sera le passage du processeur Exynos 1380 au nouveau Exynos 1580. Ce dernier devrait offrir des performances similaires au Galaxy A56, un smartphone milieu de gamme attendu en 2025.

À part cela, aucune autre grande innovation n’a été confirmée. Samsung pourrait-il encore nous surprendre avec des fonctionnalités inédites avant la sortie officielle ? L’espoir est mince, mais une bonne surprise est toujours possible.

Les Galaxy Tab S10 FE et S10 FE+ seront-elles les meilleures tablettes abordables de 2025 ? Cela dépendra en grande partie des compromis que les consommateurs sont prêts à accepter face à des alternatives plus compétitives, comme l’iPad Air.