iPad Air M3 : Un renouveau surprenant en 2025 !

Apple vient d’annoncer, via un simple communiqué de presse, la nouvelle génération de l’iPad Air. Fidèle à sa réputation, cette tablette oscille toujours entre l’option la plus équilibrée de la gamme iPad et un modèle parfois difficile à justifier face aux versions Pro et standard. Le nouvel iPad Air peut être précommandé à partir de mardi et sera lancé le 12 mars.

« Pour tous les utilisateurs, des étudiants qui prennent des notes avec l’Apple Pencil Pro aux voyageurs et aux créateurs de contenu qui ont besoin d’une productivité puissante en déplacement, l’iPad Air avec M3, Apple Intelligence et le nouveau Magic Keyboard fait passer la polyvalence et la valeur à un niveau supérieur », a déclaré Bob Borchers, vice-président d’Apple pour le marketing mondial des produits, dans un communiqué de presse.

Bien que le nouvel iPad Air prenne en charge Apple Intelligence, il n’est pas équipé de la nouvelle puce d’Apple, la M4. L’iPad Air (2025) se distingue principalement par une mise à jour matérielle avec l’intégration de la puce M3. Bien qu’elle ne soit pas aussi récente que la M4 (utilisée sur le dernier iPad Pro), Apple annonce des performances 2x supérieures à celles des modèles équipés des puces M1 et A14 Bionic.

Le choix de la puce Apple M3 est intéressant, mais peut surprendre : Apple semble avoir voulu donner un coup de pouce aux performances sans pour autant mettre l’Air au même niveau que les modèles Pro.

Disponible en quatre coloris, l’iPad Air conserve son format de 11 pouces et introduit une version 13 pouces, une première pour cette gamme.

Apple propose l’iPad Air à des tarifs qui restent compétitifs :

11 pouces : 719 euros

13 pouces : 969 euros

En complément, un nouveau Magic Keyboard fait son apparition avec une rangée de touches de fonction et un trackpad plus large, des fonctionnalités auparavant réservées aux modèles Pro. Cet accessoire est vendu séparément :

329 euros pour la version 11 pouces

349 euros pour la version 13 pouces

Un rafraîchissement rapide, mais pas une révolution

Le timing de cette mise à jour est surprenant : l’iPad Air M2 avait été lancé il y a moins d’un an. Toutefois, Apple cherche à capitaliser sur l’élan de ses tablettes, qui ont reçu un excellent accueil ces derniers temps. Avec cette nouvelle version, la marque confirme son hégémonie sur le marché des tablettes, où elle ne rencontre aucune concurrence sérieuse. Pourtant, une question persiste : quels usages pour l’iPad ?

Apple continue d’améliorer l’iPad Air d’un point de vue technique, mais ces évolutions ne changent pas fondamentalement l’expérience utilisateur. De plus, l’absence de la puce M4 peut sembler étrange pour un modèle lancé en 2025.

Cependant, pour les utilisateurs venant d’un iPad plus ancien, ce modèle représente une belle montée en gamme, avec un rapport qualité-prix attractif par rapport aux versions Pro.