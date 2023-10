Samsung dévoile la gamme Galaxy Tab S9 FE à un prix abordable, ainsi que les Galaxy Buds FE

Samsung a présenté non seulement le Galaxy S23 FE, mais aussi deux autres ajouts à sa gamme Fan Edition : la Galaxy Tab S9 FE et les Galaxy Buds FE.

Ces appareils Fan Edition sont conçus pour offrir l’expérience haut de gamme des produits phares Galaxy de Samsung à un prix plus avantageux. Voici tout ce qu’il faut savoir sur les nouvelles Galaxy Tab S9 FE et Galaxy Buds FE.

Galaxy Tab S9 FE

En commençant par la série Tab S9 FE, Samsung affirme que les nouvelles tablettes Galaxy sont conçues pour les créateurs, les entrepreneurs, les étudiants pressés, les artistes et les joueurs, grâce aux écrans immersifs et aux performances puissantes (par rapport aux précédents appareils FE) qu’elles offrent. La Galaxy Tab S9 FE de base est équipée d’un écran LCD de 10,9 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, tandis que la Tab S9 FE+ dispose d’un écran LCD légèrement plus grand de 12,4 pouces avec le même taux de rafraîchissement maximal. Les deux tablettes prennent en charge le stylet S Pen pour une meilleure saisie.

Ces appareils sont respectueux de l’environnement, construits à partir d’aluminium recyclé, et offrent une résistance à la poussière et à l’eau IP68. Ces appareils sont équipés du chipset Exynos 1380, le même qui équipe le smartphone Galaxy A54. Bien qu’il ne s’agisse pas du chipset le plus puissant, ce processeur (basé sur le processus de 5 nm) comporte quatre cœurs Cortex-A78 cadencés à 2,4 GHz et quatre cœurs Cortex-A55 cadencés à 2 GHz. Les deux tablettes sont disponibles en deux configurations : 6 Go de RAM avec 128 Go de stockage et 8 Go de RAM avec 256 Go de stockage.

En ce qui concerne les caméras, la Tab S9 FE et la Tab S9 FE+ sont toutes deux dotées d’une caméra frontale ultra-large de 12 mégapixels. La Tab S9 FE dispose d’une seule caméra de 8 mégapixels à l’arrière, tandis que la FE+ dispose d’une double caméra de 8 mégapixels. En ce qui concerne la batterie, la Tab S9 FE dispose d’une batterie d’une capacité de 8 000 mAh, tandis que la FE+ est dotée d’une cellule plus grande de 10 090 mAh. Samsung promet une journée complète d’utilisation sur une seule charge pour les deux modèles et la prise en charge de la charge rapide.

Prix et disponibilité

La série Galaxy Tab S9 FE peut être commandée à partir du 10 octobre 2023, sur le site officiel de Samsung, dans les boutiques en ligne, chez les opérateurs et dans les points de vente. Le prix de la Tab S9 FE commence à 529 euros et se décline en quatre couleurs attrayantes : Menthe, Argent, Gris et Lavande. La Tab S9 FE+, elle, coûte 699 €.

Il convient de noter que Samsung inclut le stylet S Pen dans la boîte de la Tab S9 FE, tout comme pour la série haut de gamme Tab S9.

Galaxy Buds FE : tout ce qu’il faut savoir

Samsung a également étendu la gamme Fan Edition aux écouteurs cette fois-ci et a annoncé les tout premiers écouteurs sans fil Galaxy Buds FE. Samsung affirme que les Buds FE conservent « l’expérience sonore de pointe » et les caractéristiques des écouteurs haut de gamme Buds2, tout en les proposant à un prix plus abordable.

Les Galaxy Buds FE sont équipés d’un système d’annulation active du bruit alimenté par un système à trois microphones. Ils sont également conformes à la norme IPX2, ce qui permet de les porter sous la pluie ou de s’entraîner dans une salle de sport en toute tranquillité. En termes d’autonomie, Samsung affirme que les Buds FE offrent « la plus longue autonomie de la série Buds », avec plus de 8 heures d’utilisation pour les écouteurs eux-mêmes et un total de 30 heures avec l’étui de charge.

Ces écouteurs se connectent en toute transparence à votre appareil en Bluetooth, et ce n’est pas tout. La fonction Auto Switch déplace intelligemment le son entre votre smartphone, votre tablette, votre montre et même votre téléviseur en fonction de votre utilisation de Samsung Confidential, sans qu’aucun réglage manuel ne soit nécessaire. De plus, SmartThings Find vient à la rescousse, vous aidant à localiser les Buds égarés et déclenchant une alarme s’ils sont oubliés.

S’inspirant du design iconique et ergonomique de la série, les Galaxy Buds FE sont conçus pour offrir un grand confort lors d’un port prolongé. L’ajustement personnalisable est obtenu grâce à trois tailles différentes d’embouts et deux tailles différentes d’embouts à ailettes.

Les Galaxy Buds FE seront disponibles à partir du 10 octobre sur Samsung, chez les principaux revendeurs en ligne et dans les boutiques, au prix abordable de 109 euros. Ils sont disponibles en deux couleurs : Graphite et Blanc.