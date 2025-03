Accueil » Meta AI : lancement en Europe, mais fonctionnalités limitées, détails et raisons dévoilés

Meta AI : lancement en Europe, mais fonctionnalités limitées, détails et raisons dévoilés

Meta AI : lancement en Europe, mais fonctionnalités limitées, détails et raisons dévoilés

Après près d’un an d’attente, Meta déploie enfin son assistant IA, Meta AI, en Europe. À partir de cette semaine, Meta AI sera intégré à WhatsApp, Facebook, Instagram et Messenger dans 41 pays européens et 21 territoires d’outre-mer. Toutefois, cette version restera limitée aux fonctionnalités de chat textuel, sans les capacités avancées disponibles aux États-Unis.

« Il nous a fallu plus de temps que nous ne l’aurions souhaité pour mettre notre technologie d’IA entre les mains des Européens, car nous continuons à naviguer dans son système réglementaire complexe, mais nous sommes heureux d’y être enfin », a déclaré Meta dans un billet de blog publié jeudi.

Un lancement repoussé à cause des régulateurs européens

Meta AI a été lancé aux États-Unis en 2023, mais son arrivée en Europe a été retardée par les préoccupations des régulateurs en matière de protection des données. L’autorité irlandaise de la protection des données avait demandé à Meta de suspendre la collecte de contenu provenant de Facebook et Instagram pour entraîner ses modèles d’IA.

De plus, le modèle multimodal Llama de Meta n’a pas pu être lancé dans l’Union européenne en raison de ces mêmes contraintes réglementaires.

Meta AI en Europe : quelles fonctionnalités disponibles ?

Contrairement à la version américaine, Meta AI en Europe sera uniquement un chatbot textuel. Il pourra :

Répondre à des questions et rechercher des informations sur le web.

Aider à organiser un voyage ou à générer des idées.

Proposer du contenu sur Instagram, en fonction des centres d’intérêt des utilisateurs.

Mais plusieurs fonctionnalités avancées seront absentes :

Génération et modification d’images.

Analyse et réponse aux questions basées sur des photos.

Absence d’entraînement sur les données des utilisateurs européens.

Meta veut rassurer les régulateurs

Meta insiste sur le fait que cette version limitée est le résultat d’une collaboration intensive avec les régulateurs européens. L’entreprise affirme vouloir continuer à travailler avec les régulateurs afin de proposer à terme les mêmes fonctionnalités qu’aux États-Unis. Bien que Meta AI soit limité pour le moment, l’entreprise ne cache pas son ambition d’élargir progressivement son offre en Europe.

Meta avait déjà introduit certaines fonctionnalités IA sur ses lunettes connectées Ray-Ban, mais sans les capacités multimodales qui permettent d’analyser ce que l’utilisateur voit.

Meta semble donc suivre une approche progressive et prudente, espérant trouver un équilibre entre innovation et respect des réglementations européennes.

Un premier pas vers une IA plus intégrée ?

Le déploiement de Meta AI en Europe marque une avancée significative pour l’entreprise, qui cherche à rattraper son retard sur OpenAI, Google et Microsoft dans la course à l’intelligence artificielle.

Que pensez-vous de cette version limitée de Meta AI ? Un pas dans la bonne direction ou une IA trop bridée en Europe ?