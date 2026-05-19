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Galaxy Z Fold 8 : Samsung préparerait enfin le correctif que les utilisateurs réclament depuis des années

Galaxy Z Fold 8 : Samsung préparerait enfin le correctif que les utilisateurs réclament depuis des années

Samsung pourrait enfin s’attaquer au principal point faible de ses smartphones pliables : l’autonomie. Selon un nouveau rapport de TechManiacs, le futur Galaxy Z Fold 8 embarquerait une batterie de 5 000 mAh, contre 4 400 mAh sur le Galaxy Z Fold 7.

Une évolution qui paraît modeste sur le papier, mais qui représenterait un changement majeur dans la philosophie des Fold.

Samsung ne peut plus ignorer les constructeurs chinois

Pendant des années, Samsung a dominé le marché du pliable grâce à son avance logicielle, à sa fiabilité, à son écosystème et à sa distribution mondiale. Mais, côté matériel, plusieurs concurrents chinois ont progressivement pris l’avantage : Honor, Xiaomi, Vivo ou encore OnePlus.

Leurs pliables deviennent : plus fins, plus légers, plus rapides à charger et surtout beaucoup plus endurants.

Samsung ne pouvait plus continuer avec une batterie de 4 400 mAh sur un appareil premium destiné à des usages multitâches intensifs.

Le Galaxy Z Fold 8 miserait sur des améliorations pragmatiques

Le Galaxy Z Fold 8 ne chercherait pas à révolutionner le concept, mais plutôt à corriger plusieurs frustrations accumulées depuis des générations. Selon les fuites, Samsung préparerait une batterie 5 000 mAh, une puce Snapdragon 8 Elite Gen 5, un châssis plus fin, un poids autour de 210 grammes, un capteur ultra grand-angle 50 mégapixels et un design encore plus léger malgré la batterie plus grande.

Autrement dit, Samsung semble enfin privilégier l’expérience quotidienne plutôt que les seules optimisations esthétiques.

Les pliables entrent dans leur phase de maturité

Cette évolution est importante, car elle montre que le marché du pliable change profondément. Pendant longtemps, les constructeurs ont surtout vendu la technologie de l’écran flexible, l’effet « wow » etl’innovation du format.

Aujourd’hui, les utilisateurs attendent simplement qu’un pliable soit aussi bon qu’un flagship classique : autonomie solide, bonne dissipation thermique, caméras premium, poids maîtrisé et vraie durabilité.

Le Galaxy Z Fold 8 pourrait donc devenir moins spectaculaire… mais beaucoup plus cohérent.

Samsung testerait aussi un nouveau format « Wide »

Le rapport évoque également un mystérieux « Galaxy Z Fold 8 Wide ». Samsung travaillerait sur un écran interne au format 4:3, une approche plus large du pliable, deux capteurs de 50 mégapixels, une batterie 4 800 mAh, et un poids proche de 200 grammes.

Si ce modèle existe réellement, cela confirmerait que Samsung explore plusieurs visions du pliable : le Fold classique productif, le Flip compact et désormais potentiellement un pliable plus proche d’une mini-tablette.

L’IA pousse aussi les pliables à évoluer

L’arrivée de Gemini Intelligence et des futurs assistants agentiques change également les attentes matérielles. Les IA modernes nécessitent davantage de multitâche, des écrans plus confortables, plus de mémoire, une autonomie plus stable et des systèmes capables de rester actifs en permanence. Dans ce contexte, les anciens compromis des pliables deviennent beaucoup moins acceptables.

Le Galaxy Z Fold 8 pourrait donc représenter un moment important : celui où Samsung cesse de vendre uniquement un concept futuriste… pour enfin livrer un pliable mature.