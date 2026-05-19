L’intelligence artificielle embarquée devient rapidement le nouveau terrain de bataille des fabricants de smartphones. Après les démonstrations ambitieuses de Google autour d’Android et la montée en puissance de Galaxy AI, Samsung pourrait désormais préparer une évolution plus profonde : renforcer directement le matériel de ses puces Exynos pour exécuter davantage d’IA en local.

Selon une récente fuite relayée par le tipster Jukan sur X, le constructeur sud-coréen travaillerait sur une technologie de packaging avancée capable d’accélérer massivement les traitements IA sur smartphone.

Une avancée technique discrète en apparence, mais qui pourrait transformer la manière dont les futurs Galaxy gèrent assistants intelligents, traduction en temps réel ou retouche photo générative.

Samsung miserait sur une nouvelle architecture mémoire pour l’IA

D’après les informations évoquées, Samsung développerait une solution baptisée « Multi Stacked FOWLP » (Fan-Out Wafer-Level Packaging). Derrière ce nom très industriel se cache une idée simple : rapprocher physiquement la mémoire du processeur afin d’augmenter la vitesse des échanges de données.

Cette approche combine deux éléments clés : un empilement vertical de mémoire, et une technologie de packaging avancée permettant d’optimiser l’espace et la circulation des données.

Pour les usages liés à l’IA, le bénéfice pourrait être majeur. Les modèles génératifs et assistants contextuels ont besoin d’accéder rapidement à de grandes quantités de données. Réduire la distance entre mémoire et processeur permettrait donc de limiter la latence, d’améliorer la réactivité et de diminuer la dépendance au cloud.

Concrètement, cela pourrait accélérer : la traduction en direct, les résumés automatiques, l’édition photo générative, ou encore les futures fonctions « agentiques » capables d’agir à la place de l’utilisateur.

Apple, Google et Qualcomm avancent déjà dans cette direction. Samsung semble vouloir répondre avec une intégration encore plus poussée entre matériel et IA mobile.

Les Galaxy S28 pourraient devenir les véritables smartphones IA de Samsung

La fuite évoque une arrivée possible de cette technologie avec le Exynos 2800 — voire le Exynos 2900 selon le calendrier interne de Samsung. Comme les Galaxy S27 devraient encore utiliser une génération Exynos 2700 sur certains marchés, cette évolution pourrait ne pas apparaître avant les Galaxy S28 ou S29.

Cela révèle surtout un changement stratégique plus large : l’IA ne serait plus seulement une couche logicielle, mais un argument matériel à part entière.

Jusqu’ici, de nombreuses fonctions Galaxy AI reposaient encore largement sur le cloud ou sur des modèles hybrides. Avec une mémoire plus rapide et une bande passante accrue, Samsung pourrait exécuter davantage de traitements directement sur l’appareil. Les avantages sont évidents : réponses plus rapides, meilleure confidentialité, réduction de la consommation réseau, et fonctionnement hors ligne plus efficace.

Samsung semble vouloir transformer le smartphone en véritable terminal d’IA personnelle, capable d’anticiper et d’exécuter des actions complexes sans dépendre constamment des serveurs distants.

Un risque de fragmentation pour les utilisateurs Galaxy

Mais, cette évolution pose aussi une question sensible : combien de ces futures fonctions resteront exclusives aux nouveaux modèles ? Samsung a déjà amorcé cette stratégie avec certaines mises à jour One UI récentes. Même lorsque des appareils plus anciens reçoivent les nouvelles versions du système, certaines fonctions avancées restent réservées aux derniers flagships.

L’argument technique devient alors difficile à contester. Si certaines fonctionnalités nécessitent réellement une bande passante mémoire plus élevée ou des capacités IA renforcées, Samsung pourra justifier leur exclusivité matérielle.

Le problème apparaît lorsque cette logique devient aussi un levier marketing.

Un Galaxy haut de gamme acheté il y a un ou deux ans pourrait continuer à recevoir des mises à jour de sécurité… tout en étant progressivement privé des innovations IA les plus avancées. Cette approche rappelle déjà ce que l’on observe dans l’univers PC avec les NPUs dédiés à l’IA, ou chez Apple avec certaines fonctions Apple Intelligence limitées aux puces les plus récentes.

L’IA embarquée devient le nouveau moteur du renouvellement

Pendant longtemps, les cycles de renouvellement des smartphones reposaient sur la photo, l’autonomie ou la puissance brute. Désormais, l’IA pourrait devenir le principal argument pour pousser les utilisateurs vers une nouvelle génération d’appareils.

Et Samsung semble parfaitement conscient de cet enjeu.

Avec cette future architecture Exynos, le constructeur ne cherche pas seulement à améliorer les performances. Il prépare potentiellement une nouvelle phase de l’informatique mobile, où le smartphone devient un assistant autonome, contextuel et toujours actif.

Reste à voir si cette révolution profitera réellement à l’ensemble de l’écosystème Galaxy… ou uniquement aux modèles les plus récents.