Samsung Galaxy Tab S10 FE : Un processeur Exynos 1580 et Android 15 pour une tablette abordable

Samsung prépare le lancement de sa Galaxy Tab S10 FE, une tablette plus abordable qui viendra compléter la gamme Galaxy Tab S10. Récemment repérée sur Geekbench, cette tablette semble partager le même processeur que le Galaxy A56, indiquant des performances similaires entre les deux appareils.

Le modèle SM-X520, supposé être la version Wi-Fi de la Galaxy Tab S10 FE, est apparu dans une série de tests de performance Geekbench. Selon les résultats, la tablette embarquera :

Un processeur Exynos 1580, une puce octa-core avec des cœurs basse consommation et haute performance

Un GPU développé en partenariat avec AMD, optimisée pour le graphisme avancé

8 Go de RAM, un standard sur les tablettes milieu de gamme actuelles

Android 15 préinstallé, garantissant un accès aux dernières fonctionnalités de Google

Les scores obtenus sur Geekbench sont 1 349 points en single-core et 3 882 points en multi-core, ce qui positionne la tablette dans une bonne moyenne pour les usages quotidiens, le multitâche et les jeux légers.

Un positionnement analogue à la Galaxy Tab S9 FE

Ce n’est pas la première fois que Samsung utilise le même processeur sur une tablette et un smartphone Galaxy A. La Galaxy Tab S9 FE, sortie en 2023, était équipée d’une puce analogue à celle du Galaxy A54. Ce choix permet à Samsung de réduire les coûts de production tout en offrant des performances équilibrées aux utilisateurs.

En parallèle, une version Galaxy Tab S10 FE Plus a également été repérée sur Geekbench, suggérant que Samsung pourrait lancer deux modèles en même temps. Toutefois, la gamme Tab S FE ne suit pas toujours un calendrier de sortie précis, et il reste à voir si les deux versions seront dévoilées simultanément.

Avant son apparition sur Geekbench, plusieurs indices laissaient entendre que Samsung préparait cette tablette :

Des références à la Galaxy Tab S10 FE sur le site de Samsung, notamment avec une offre de Goodnotes gratuit pendant un an

Une certification en Inde, souvent un signe annonciateur d’un lancement proche

Si Samsung suit le même schéma que pour la Galaxy Tab S9 FE, un lancement pourrait intervenir dès la mi-2025.

À quoi s’attendre avec la Galaxy Tab S 10 FE ?

Un écran LCD de qualité avec un taux de rafraîchissement fluide

Une autonomie améliorée grâce aux optimisations d’Exynos 1580

Une expérience fluide sous One UI 6.1 (ou une future version)

Un bon rapport qualité-prix pour les étudiants et les professionnels en mobilité

Avec un processeur plus puissant que la génération précédente et une compatibilité avec les fonctionnalités avancées d’Android 15, la Galaxy Tab S10 FE pourrait devenir une option très intéressante pour ceux qui recherchent une tablette performante à prix contenu. Reste à voir si Samsung proposera un prix attractif pour se démarquer des concurrents comme Xiaomi et Lenovo sur ce segment.