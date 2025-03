Samsung Galaxy Tab S10 FE+ : un grand écran et un design premium révélés

La Galaxy Tab S10 FE+ refait parler d’elle avec une nouvelle fuite dévoilant des rendus haute qualité. Ces images confirment que Samsung poursuit dans la lignée de ses tablettes haut de gamme, avec un design moderne, des bordures d’écran symétriques et un châssis en aluminium fin et léger.

D’après les informations obtenues, la Galaxy Tab S10 FE+ mesurerait environ 300,5 mm de long, 194,7 mm de large et seulement 6 mm d’épaisseur. Ces dimensions suggèrent une tablette très fine, qui resterait cependant robuste grâce à sa conception en aluminium. Le poids devrait se situer sous les 700 grammes, assurant un bon équilibre entre portabilité et confort d’utilisation.

L’écran serait légèrement plus grand que celui de la Galaxy Tab S9 FE+, passant de 12,4 pouces à environ 13,1 pouces. Ce format la rendrait même plus grande que l’iPad Pro 13 pouces de 2024. Toutefois, le type de dalle utilisé reste inconnu : Samsung optera-t-il pour une technologie AMOLED premium, ou se limitera-t-il à un LCD IPS pour maîtriser les coûts ?

Le rendu visuel des bordures d’écran symétriques rappelle les dernières générations de tablettes premium de Samsung. Ce format semble particulièrement adapté pour la consommation de contenu multimédia, une orientation confirmée par la présence d’un système audio à deux haut-parleurs, situés sur les bords supérieur et inférieur.

Galaxy Tab S10 FE+ : Performances et fonctionnalités attendues

Sous le capot, la Galaxy Tab S10 FE+ serait propulsée par le chipset Exynos 1580, une puce qui vise à équilibrer performances et efficacité énergétique. La tablette devrait être disponible avec jusqu’à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Côté connectique, on retrouve un connecteur magnétique à l’arrière, suggérant une compatibilité avec des accessoires comme un clavier détachable. Le stylet S Pen serait également pris en charge, un atout pour les utilisateurs créatifs et les professionnels.

La tablette fonctionnera sous One UI 7.0, basé sur Android 15, et devrait intégrer les nouvelles fonctionnalités Galaxy AI que Samsung met en avant sur ses appareils récents.

Une alternative aux tablettes haut de gamme ?

Samsung semble vouloir positionner la Galaxy Tab S10 FE+ comme une alternative aux modèles premium, avec un grand écran, une conception fine et des performances optimisées. L’inclusion de Galaxy AI pourrait apporter une dimension intelligente à son usage, renforçant son attractivité face à la concurrence.

Reste à voir comment la qualité de l’écran, l’autonomie et l’expérience logicielle se positionneront face aux autres tablettes du marché, notamment celles de Samsung et d’Apple. Une annonce officielle devrait bientôt confirmer ces détails et apporter des précisions sur son prix et sa date de sortie.