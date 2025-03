Nubia Focus 2 Ultra : L’appareil photo rotatif qui défie les géants !

Au milieu d’incroyables présentations et lancements de produits au MWC 2025, Nubia a quelque chose d’unique avec son dernier smartphone Focus 2 Ultra. Pour ceux qui l’ignorent, Nubia appartient à ZTE, et son dernier flagship Z70 Ultra est probablement l’un des meilleurs appareils Snapdragon 8 Elite que vous pouvez acheter dans la plupart des pays.

En quoi le Focus 2 Ultra est-il différent des autres smartphones ? Pour le savoir, lisez la suite. La société a également lancé le Music 2.

Le Focus 2 Ultra est équipé du système de photographie Neovision AI de Nubia, comme sur les autres modèles phares de la firme. Cependant, le principal point fort de l’appareil est qu’il est doté d’une bague d’objectif rotative à l’arrière, que vous pouvez utiliser pour ajuster le zoom, faire défiler les préréglages ou ajuster l’ouverture de l’appareil.

En parlant d’appareil photo, le capteur primaire de 50 mégapixels de l’appareil a une taille de 1/1,55″ et une ouverture de f /1,47. Nubia vendra également un grip dédié à l’appareil photo pour le smartphone, un peu comme le Xiaomi 15 Ultra. Le téléphone dispose également d’un bouton d’obturateur dédié et d’un curseur de raccourci qui peut être personnalisé pour ouvrir l’appareil photo, les modes sonores, l’enregistreur ou la lampe de poche. La caméra frontale est une unité de 32 mégapixels.

L’écran de l’appareil est un panneau AMOLED 1080p de 6,8 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Comme la norme en 2025, Nubia apporte également de nombreuses fonctionnalités d’IA comme AI Super Night, la traduction en temps réel pendant les appels, AI Magic Editor, et plus encore.

Pour en venir à la partie la moins excitante de l’appareil, il est équipé d’un SoC Unisoc Tiger T760, un chipset octa-core 6nm avec 4 cœurs Cortex-A76 et 4 cœurs Cortex-A55. Le processeur est alimenté par une batterie de 5 000 mAh, ce qui est assez impressionnant si l’on considère que le téléphone mesure 7,49 mm d’épaisseur. Le téléphone se recharge à 33 W et est livré avec un espace de stockage de 512 Go et une mémoire vive « dynamique » (extensible) de 20 Go.

Le smartphone est disponible en deux coloris : Forest Green et Sunrise White. Il est clair que Nubia essaie de séduire les consommateurs qui veulent acheter le Xiaomi 15 Ultra, car le Focus 2 Ultra ne coûte que 300 dollars, soit cinq fois moins que le Xiaomi.

Nubia Music 2, un smartphone pour offrir une lecture multimédia de qualité

Le Nubia Music 2, comme son nom l’indique, est conçu pour offrir une lecture multimédia de qualité à un prix abordable. L’un des points forts de l’appareil est le système audio DTS:X Ultra 2.1 canaux avec trois haut-parleurs pouvant atteindre un volume maximal de 95 dB avec prise en charge de l’audio spatial.

Il n’y a pas de quoi s’extasier sur les spécifications du Music 2, car il s’agit plutôt d’un appareil de milieu de gamme avec un écran IPS HD+ de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le processeur proposé est un Unisoc T7200 associé à 4 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Les deux caméras arrière se composent d’un capteur primaire de 50 mégapixels avec une ouverture f/1.8 et d’une caméra secondaire de profondeur de 2 mégapixels, ce qui n’a rien d’extraordinaire non plus. En parlant de rien, il y a deux LED à côté des caméras et du module de haut-parleur à l’arrière, qui clignotent au rythme de la musique. Le tout est alimenté par une batterie de 5 000 mAh avec une charge de 10W.

Le Music 2 est disponible en deux couleurs – Melody Wave et Pop Art, et coûte environ 90 dollars. Que pensez-vous du Nubia Focus 2 Ultra ? Faites-le nous savoir dans les commentaires.