Apple M3 Ultra : Pourquoi maintenant, et pourquoi pas le M4 Ultra ?

Alors que l’ère du Apple M4 est déjà bien entamée avec les derniers MacBook Air, Apple surprend tout le monde en lançant un M3 Ultra, son processeur de bureau le plus puissant à ce jour. Exclusivement disponible sur le Mac Studio 2025, ce nouveau SoC s’adresse aux professionnels et aux créateurs en quête de performances extrêmes.

Le M3 Ultra est une bête de puissance avec ses 32 cœurs CPU, 80 cœurs GPU, et une prise en charge jusqu’à 512 Go de mémoire unifiée. Selon Apple, il affiche une performance 1,5x plus rapide que le M2 Ultra et près de deux fois supérieure au M1 Ultra.

Mais c’est surtout sur le traitement graphique et l’IA que l’Ultra impressionne :

2,6x plus de puissance graphique que le M1 Ultra.

Capable d’exécuter des modèles de langage IA (LLM) de plus de 600 milliards de paramètres sans matériel supplémentaire.

C’est une avancée majeure, surtout dans un format aussi compact que le Mac Studio. Grâce à la mémoire unifiée d’Apple, qui fusionne la RAM et la VRAM, cette montée en puissance sera plus visible sur les modèles dotés de 128 Go de mémoire ou plus.

Apple M3 Ultra : Thunderbolt 5 et prise en charge de 8 écrans 6K

Le Apple M3 Ultra inaugure également le Thunderbolt 5, offrant des vitesses de transfert ultra-rapides et un support avancé pour les stations de travail multi-écrans. Selon Apple, le Mac Studio M3 Ultra peut gérer jusqu’à 8 écrans Pro Display XDR, une avancée majeure pour les utilisateurs nécessitant un large espace de travail.

Comme le souligne Johny Srouji, VP Hardware Technologies chez Apple : « Le Apple M3 Ultra est l’aboutissement de notre architecture de SoC évolutive, spécialement conçu pour les utilisateurs qui exploitent des applications hautement parallélisées et gourmandes en bande passante ».

Pourquoi un M3 Ultra en pleine transition vers le Apple M4 ?

Le choix d’Apple d’introduire un Apple M3 Ultra alors que le M4 Max équipe déjà certains MacBook Air et MacBook Pro peut sembler étrange. Cependant, ce positionnement s’explique :

Un M4 Ultra encore en développement : Apple semble réserver le M4 Ultra pour un futur Mac Pro, attendu fin 2025 ou début 2026. Le Mac Studio ne s’adresse pas au grand public : Contrairement aux MacBook Air et iMac, le Mac Studio cible une audience de professionnels et d’entreprises, capable d’apprécier et de comprendre les différences entre le M3 Ultra et le M4 Max.

Un prix digne d’un monstre de performance

Le Mac Studio M3 Ultra est d’ores et déjà disponible en précommande. Cependant, la puissance a un prix :

Le modèle de base avec 96 Go de RAM et 1 To de stockage démarre à 4 999 euros

Avec toutes les options (512 Go de RAM, 16 To de stockage), la facture peut dépasser les 17 624 euros

Ce Mac Studio 2025 marque une étape clé dans la transition d’Apple vers le tout-puissant Apple Silicon, et il faudra voir si un Mac Studio M4 Ultra viendra remplacer cette machine dans un futur proche. En attendant, les créateurs, monteurs vidéo et ingénieurs en IA peuvent déjà mettre la main sur l’un des Mac les plus puissants jamais conçus.