MWC 2025 : Xiaomi révolutionne la photo mobile avec un objectif interchangeable

Xiaomi frappe fort au Mobile World Congress 2025 avec une innovation majeure en photographie mobile : un système optique modulaire permettant d’attacher un objectif détachable de 35 mm à une version spéciale du Xiaomi 15. Cette approche inédite combine la flexibilité d’un appareil photo reflex (DSLR) avec la portabilité d’un smartphone.

Contrairement aux accessoires photo traditionnels qui se clipsent sur l’objectif du smartphone, Xiaomi a conçu une solution intégrée, garantissant une qualité d’image optimale et une expérience sans compromis.

Fixation magnétique : Le module optique se fixe facilement à l’arrière du smartphone grâce à un système magnétique inspiré du MagSafe d’Apple.

Capteur Micro quatre tiers (M4/3) de 100 mégapixels : Bien plus grand que les capteurs classiques de smartphones, il promet une qualité d’image supérieure, avec une meilleure gestion des détails et de la plage dynamique.

Objectif 35 mm tout en verre asphérique : Il offre une grande ouverture pour des performances exceptionnelles en basse lumière et une profondeur de champ précise.

Autofocus et mise au point manuelle : L’objectif intègre un moteur autofocus et un bague de mise au point manuelle, offrant une expérience digne des appareils professionnels.

Grâce à la technologie LaserLink développée par Xiaomi, le module optique assure un transfert de données quasi-instantané, permettant de capturer des images haute résolution sans latence.

Xiaomi n’est pas le seul acteur à explorer cette voie. Lors du MWC 2025, Realme a dévoilé son propre concept d’objectifs interchangeables. Son prototype, équipé d’un capteur Sony de 1 pouce, prend en charge des objectifs 73 mm (portrait) et 234 mm (téléobjectif), repoussant ainsi les limites de la photographie mobile. Cependant, contrairement à Xiaomi, Realme ne prévoit pas encore de lancement commercial.

Xiaomi 15 Ultra Photography Kit Legend Edition: un grip photo pour les passionnés

En complément de son objectif modulaire, Xiaomi a dévoilé le Xiaomi 15 Ultra Photography Kit Legend Edition, un accessoire à 199 € qui transforme le smartphone en véritable appareil photo numérique.

Les fonctionnalités du kit photo :

Un grip ergonomique avec connexion USB-C, apportant une meilleure prise en main.

Un déclencheur physique détachable pour capturer des clichés plus naturellement.

Des molettes de contrôle permettant d’ajuster l’exposition, l’ISO et la balance des blancs.

Un levier de zoom, rappelant ceux des appareils photo compacts haut de gamme.

Une batterie intégrée de 2 000 mAh, offrant une autonomie prolongée pour les longues sessions photo.

Vers une nouvelle ère de la photographie mobile ?

Avec cette annonce, Xiaomi redéfinit les standards de la photographie sur smartphone. L’intégration d’un capteur Micro quatre tiers, d’un objectif amovible et d’accessoires photo dédiés démontre une ambition claire : faire du smartphone un véritable appareil photo professionnel.

Reste à voir si ce concept séduira les amateurs de photographie mobile et les professionnels, et surtout si cette technologie se démocratisera sur les prochains modèles Xiaomi. Une chose est sûre : la frontière entre smartphone et appareil photo n’a jamais été aussi mince.