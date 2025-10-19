Accueil » Nubia Z80 Ultra : un flagship surpuissant qui se transforme en appareil photo rétro

Nubia Z80 Ultra : un flagship surpuissant qui se transforme en appareil photo rétro

Nubia Z80 Ultra : un flagship surpuissant qui se transforme en appareil photo rétro

La bataille du smartphone photo ne cesse de s’intensifier, et Nubia s’apprête à y injecter une dose de nostalgie. Le constructeur chinois a confirmé le lancement du Nubia Z80 Ultra le 22 octobre en Chine, un smartphone haut de gamme propulsé par le Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Mais la vraie surprise vient de son accessoire inédit : un kit photo professionnel qui transforme littéralement le téléphone en appareil photo vintage, avec lentilles interchangeables et commande mécanique.

Un design qui fusionne rétro et modernité

Inspiré du Nubia Z70S Ultra et de son concept d’accessoire modulaire, le nouveau kit photo du Nubia Z80 Ultra reprend la même philosophie, mais avec une finition plus raffinée et plusieurs améliorations pratiques.

Il se fixe au smartphone via un grip à attache rapide, qui ajoute instantanément une poignée ergonomique et une plaque supérieure dotée d’un déclencheur mécanique. Le bouton déclencheur — au clic net et précis — est accompagné de molettes physiques pour ajuster certains réglages, offrant une expérience tactile proche d’un véritable appareil photo hybride.

Un pari audacieux : redonner du plaisir « analogique » à la photographie mobile.

Des lentilles et filtres interchangeables

La grande nouveauté réside dans la compatibilité optique. Le kit comprend deux lentilles interchangeables — une pour les portraits nets et précis, et une autre pour les prises de vue macro ou téléobjectif. Un troisième objectif optionnel permettra d’obtenir un effet ultra grand-angle, tandis qu’un filtre amovible offrira davantage de créativité pour les jeux de lumière ou les rendus vintage.

Ces accessoires viennent compléter la configuration photo native du Nubia Z80 Ultra :

un ultra grand-angle 18 mm,

un capteur principal 35 mm,

et un téléobjectif 70 mm,

soit une triple optique polyvalente déjà taillée pour la photo pro.

Nubia indique que d’autres filtres et lentilles devraient être proposés après le lancement, faisant du Z80 Ultra un véritable écosystème photographique modulaire.

Le Z80 Ultra, un vrai monstre technique

Sous le capot, Nubia ne fait aucun compromis : Snapdragon 8 Elite Gen 5, jusqu’à 24 Go de RAM, un écran OLED 1,5K à taux de rafraîchissement élevé, et une autonomie solide, optimisée pour les longues sessions photo et vidéo.

Ce positionnement confirme la stratégie de la marque : associer puissance brute et créativité, pour séduire autant les amateurs de performance que les photographes exigeants.

Prix et disponibilité

Le Nubia Z80 Ultra et son kit photo professionnel seront présentés officiellement le 22 octobre. Nubia n’a pas encore communiqué les tarifs, mais le précédent Z70S Ultra et son accessoire étaient proposés à un prix abordable pour le segment premium, ce qui laisse espérer une formule similaire.

Alors que la plupart des marques misent sur l’IA et les capteurs géants pour améliorer la photo mobile, Nubia choisit une voie différente : le plaisir de la manipulation et du contrôle manuel.

Le Nubia Z80 Ultra ne cherche pas seulement à rivaliser sur le plan technique — il raconte une autre histoire, celle du retour du geste et du ressenti dans la photographie numérique. Pour les nostalgiques des reflex ou les passionnés de photo mobile, ce mélange de vintage et d’innovation pourrait bien être la surprise la plus inspirante de la fin d’année.