Tony Hawk 3+4 : Le remake qui va enflammer l’été 2025 !

Activision a annoncé la sortie d’un remake des jeux de skateboard classiques Tony Hawk’s Pro Skater 3 et 4. Iron Galaxy Studios travaille sur un remake qui inclura tout le contenu original des jeux, mais amélioré de manière similaire à Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2.

Nous attendons une révélation complète depuis les premiers teasers. Cela signifie que les joueurs peuvent s’attendre à voir les skaters originaux, comme Tony Hawk, Bucky Lasek, Steve Caballero, Kareem Campbell, Elissa Steamer, Chad Muska et Rodney Mullen. En outre, les développeurs ajoutent du nouveau contenu, avec de nouveaux skaters et de nouveaux parcs. Les skateurs olympiques Rayssa Leal et Yuto Horigome feront partie de la nouvelle équipe.

La bande-son est un élément important des jeux Tony Hawk’s Pro Skater. Cette nouvelle version comprendra des chansons classiques de groupes tels que Motörhead et Gang Starr, ainsi que de nouvelles musiques représentant la scène skate d’aujourd’hui. En outre, le jeu proposera un mode multijoueur en ligne pouvant accueillir jusqu’à huit joueurs et fonctionnera sur différentes plates-formes de jeu.

Le jeu s’appuiera sur ce qui a été commencé dans le remake de Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2, en gardant un gameplay simple à apprendre, mais difficile à maîtriser. Tony Hawk guidera les nouveaux joueurs grâce à un didacticiel détaillé. Le jeu proposera également des modes améliorés Create-a-Skater et Create-a-Park, qui permettront aux joueurs de personnaliser leurs personnages et de concevoir leurs propres skateparks. De plus, il y aura un nouveau mode HAWK pour le jeu compétitif.

Tony Hawk 3+4 : Un mode Carrière très alléchant

Le mode Carrière comprendra des niveaux des jeux originaux Tony Hawk’s Pro Skater 3 et 4. Des lieux classiques comme Foundry, Alcatraz et College feront leur retour. L’un des nouveaux niveaux s’appelle Waterpark. Il s’agit d’un vieux parc aquatique sec situé dans le désert de Mojave. Cet endroit comporte différentes structures de manèges qui peuvent être utilisées comme des obstacles de skate. On y trouve des spots comme la Lazy River, le Marquee et le Castle Slide, qui offrent différents défis et des chances de marquer des points.

La sortie du jeu intervient à un moment où les gens s’intéressent de nouveau aux jeux de skateboard. Des jeux comme Skate City, OlliOlli World et Skate Story, qui sortira bientôt, font beaucoup parler d’eux sur la scène des jeux indépendants. De plus, EA ramène la série Skate, ce qui rend la concurrence dans ce genre encore plus forte. Le remake de Tony Hawk’s Pro Skater 3 et 4 est donc lancé à un moment où les jeux vidéo de skateboard redeviennent populaires.

Vous pouvez jouer avec d’autres joueurs sur différentes plates-formes, et jusqu’à 8 skaters peuvent s’affronter en même temps. Les joueurs peuvent également concevoir et personnaliser leur skater en choisissant son apparence, sa ville d’origine et son style de patinage. De plus, les bandes originales des jeux sont toujours incluses.

Les précommandes sont ouvertes

Le jeu sera lancé le 11 juillet 2024 et sera disponible sur plusieurs plateformes, notamment Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch et PC via Battle.net, Steam et le Microsoft Store. Il sera également disponible dès le premier jour pour les abonnés du Xbox Game Pass Ultimate et du PC Game Pass.

Vous pouvez dès à présent précommander le jeu sur le site officiel, et quelques avantages sont prévus pour ceux qui s’y prennent à l’avance.