REDMAGIC 16 Pro : le premier PC portable gaming de Nubia qui veut défier les géants

En plus de ses nouveaux smartphones gaming REDMAGIC 11 Pro, la marque Nubia a levé le voile sur son tout premier ordinateur portable hautes performances, le REDMAGIC 16 Pro Gaming Laptop.

Conçu pour les joueurs exigeants et les créateurs de contenu, ce monstre de puissance combine Intel Core Ultra 9, GPU RTX 5090, et un écran 300 Hz, le tout dans un châssis au design RGB futuriste.

REDMAGIC 16 Pro : Un design premium et robuste

Le REDMAGIC 16 Pro arbore une finitions en verre aluminium-silice trempé, avec un revêtement quasi-moléculaire sur la partie C (clavier et pavé tactile) pour résister aux rayures, traces de doigts et à l’usure.

Les touches arrière, les côtés et même le pavé tactile profitent d’un éclairage RGB personnalisable, renforçant son ADN gaming assumé.

L’écran MagicCloud Ultra Competition 2.0 de 16 pouces affiche une résolution 2.5K (2560×1600) et un taux de rafraîchissement de 300 Hz avec un temps de réponse GTG de 4 ms. De quoi offrir une fluidité extrême dans les FPS compétitifs ou les simulations rapides, sans effet de flou ou tearing.

Intel Core Ultra 9 et GPU RTX 50 : la machine de guerre

Sous le capot, le REDMAGIC 16 Pro embarque le processeur Intel Core Ultra 9-275HX, un 24 cœurs / 24 threads capable de grimper à 5,4 GHz.

Selon Nubia, il offre jusqu’à 40 % de performances supplémentaires face à la génération HX précédente, notamment grâce à l’optimisation Intel APO dédiée au multitâche et au jeu.

Côté graphique, les joueurs pourront choisir entre trois configurations : NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti, NVIDIA GeForce RTX 5080 et NVIDIA GeForce RTX 5090, la plus puissante du moment.

Le tout accompagné de jusqu’à 64 Go de RAM DDR5 et 2 To de stockage SSD PCIe 4.0.

Refroidissement MagicCool 2.0 : la maîtrise thermique

La machine intègre un système de refroidissement hybride baptisé MagicCool 2.0, combinant des caloducs composites 3D Ice Heat Pipes 2.0, des plaques VC à diffusion de chaleur, et des matériaux à changement de phase.

Deux vortex fans 3D IceBlade augmentent le débit d’air de 61,5 % et la pression de 94,2 %, garantissant une stabilité même lors des longues sessions de jeu ou de rendu.

Connectivité haut de gamme et IA embarquée

Le REDMAGIC 16 Pro dispose d’une connectique complète : Thunderbolt 5, HDMI 2.1 FRL, LAN 2,5G, et trois ports USB-A. Il prend en charge les transferts de données ultra-rapides et la connexion multi-écrans.

Côté logiciel, la machine intègre le Top Player System pour basculer rapidement entre les modes performance et éco, ainsi qu’un assistant IA baptisé MORA, capable de gérer la voix, le support en jeu et des tâches basiques.

Prix et disponibilité

Disponible dès maintenant en Chine, le REDMAGIC 16 Pro se décline en trois configurations :

Modèle GPU RAM / Stockage Prix Chine Prix approx. Base RTX 5070 Ti 32 Go / 1 To 16 999 ¥ ≈ 2 230 € Milieu RTX 5080 32 Go / 1 To 22 499 ¥ ≈ 2 950 € Haut de gamme RTX 5090 64 Go / 2 To 29 999 ¥ ≈ 3 940 €

Aucune information n’a encore filtré concernant une sortie internationale, mais le PC devrait arriver sur les marchés mondiaux début 2026 sous la bannière REDMAGIC Global.

Le REDMAGIC 16 Pro se positionne clairement face aux Asus ROG Strix Scar, MSI Titan 18 HX et Alienware m18. Avec son écran 300 Hz, son châssis RGB unique et son processeur Intel Ultra 9, Nubia frappe fort pour son entrée dans le monde des laptops gaming — un segment où peu de marques de smartphones osent s’aventurer.