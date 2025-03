iPhone 17 Air : Apple vise l’ultra-minceur, mais à quel prix ?

La course à l’ultra-minceur dans le monde des smartphones prend une nouvelle dimension avec l’apparition de rumeurs autour de l’iPhone 17 Air. D’après des fuites récentes, Apple travaillerait sur un modèle extrêmement fin, qui pourrait bien surpasser ses concurrents en termes de design.

Un modèle factice de l’iPhone 17 Air a été dévoilé, révélant une épaisseur de seulement 5,44 mm. Ce chiffre en ferait le smartphone le plus mince jamais conçu par Apple, dépassant des modèles comme le Tecno Spark Slim (5,75 mm) et le Samsung Galaxy S25 Edge (5,84 mm).

Toutefois, un élément pourrait influencer l’épaisseur totale du téléphone : son module photo, qui semble plus imposant que sur certains modèles concurrents.

Sur le plan de la photographie, Apple équiperait cet iPhone 17 Air d’un capteur principal de 48 mégapixels à l’arrière, tandis que l’avant accueillerait une caméra selfie de 24 mégapixels. L’écran, quant à lui, mesurerait entre 6,5 et 6,7 pouces, avec une résolution de 1260 x 2740 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Concernant les performances, le smartphone serait alimenté par la puce A19, accompagnée de 8 Go de RAM et proposé avec des capacités de stockage de 256 Go ou 512 Go. Néanmoins, la quête de finesse pourrait entraîner des compromis, notamment au niveau de la batterie, qui serait limitée à 3 000 mAh. Une telle capacité risque d’impacter l’autonomie du téléphone, ce qui pourrait poser un problème pour les utilisateurs les plus exigeants.

iPhone 17 Air : Un mystérieux évènement « Air » cette semaine

Apple semble également avoir fait des choix stratégiques pour différencier l’iPhone 17 Air de l’iPhone 17 Pro. Certaines technologies avancées d’affichage ne seraient pas intégrées à ce modèle, ce qui pourrait justifier un positionnement plus accessible en termes de prix.

Alors que l’iPhone 17 Air est attendu pour septembre 2025, Apple a récemment teasé un événement spécial cette semaine autour d’un produit « Air ». Cette annonce laisse planer le doute : s’agit-il d’un nouvel iPad Air, d’un MacBook Air M4, ou de l’officialisation de ce fameux iPhone ultrafin ?

Avec cette course à l’ultra-minceur, Apple cherche-t-il à repousser les limites du design ou prend-il le risque de sacrifier l’autonomie et l’ergonomie au profit de l’esthétique ? Seul l’avenir nous le dira.