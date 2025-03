MWC 2025 : Lenovo dévoile les Yoga 7 avec processeurs AMD Ryzen AI

Lors du MWC 2025, Lenovo a dévoilé ses nouveaux Yoga 7 2-en-1, des ordinateurs portables conçus pour les professionnels de la création et les passionnés de technologie. Équipés des derniers processeurs AMD Ryzen AI 300 et d’écrans OLED 2.8K, ces modèles 14 et 16 pouces promettent une expérience visuelle immersive et des performances optimisées par l’IA.

Le Yoga 7 16 pouces est alimenté par les processeurs AMD Ryzen AI 300, dotés d’une NPU de 50 TOPS pour des fonctionnalités avancées d’intelligence artificielle. Grâce au Lenovo AI Core, les performances sont optimisées en temps réel, améliorant la gestion de l’énergie et la fluidité du multitâche.

Caractéristiques clés :

Jusqu’à 32 Go de RAM LPDDR5X

Stockage PCIe Gen 4 jusqu’à 1 To

Idéal pour le design graphique, la retouche photo et le montage vidéo

L’un des points forts de ces nouveaux Yoga 7 est leur écran OLED tactile 2.8K PureSight (disponible sur les deux modèles). Il offre :

Un rendu colorimétrique exceptionnel avec 100 % des gammes sRGB, P3 et Adobe RGB

Une luminosité maximale de 1 100 nits, idéale pour travailler en extérieur

Un taux de rafraîchissement de 120 Hz pour une expérience ultra-fluide

Que ce soit pour dessiner avec le Yoga Pen en option, regarder des vidéos en haute qualité ou travailler sur des projets créatifs, ces écrans offrent une immersion totale.

Un design flexible avec une charnière à 360°

Le format convertible permet de passer facilement du mode ordinateur portable au mode tablette ou tente, s’adaptant aux besoins des utilisateurs. Le modèle 16 pouces pèse 1,79 kg pour une épaisseur de 15,85 mm, un format plutôt standard pour un appareil aussi puissant.

Côté connectivité, Lenovo a intégré les dernières technologies :

Wi-Fi 7 et Bluetooth 5,4 pour une connexion ultra-rapide

Ports USB-C, HDMI 2.1 et lecteur microSD pour une polyvalence accrue

Batterie de 70 Whr, assurant une autonomie suffisante pour une journée de travail complète.

Prix et disponibilité

Lenovo n’a pas encore annoncé le prix officiel de ces Yoga 7 (2025), mais assure que ces nouveaux modèles seront compétitifs sur le marché. Nous mettrons à jour les informations dès leur publication.

Que pensez-vous de cette nouvelle génération de Yoga 7 ?