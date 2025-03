MacBook Air M4 : Lancement imminent teasé par Tim Cook

Le PDG d’Apple, Tim Cook, a récemment publié sur X (anciennement Twitter) un message intrigant : « Cette semaine. » accompagné d’une courte vidéo affichant les mots « There’s something in the AIR. ». Cette annonce fait suite aux rumeurs persistantes concernant le lancement imminent d’un nouveau MacBook Air équipé du processeur M4.

Selon les informations disponibles, le MacBook Air M4 conserverait les tailles d’écran de 13,6 pouces et 15,3 pouces, analogues aux précédents modèles. Les principales améliorations concerneraient les performances, grâce à l’intégration du nouveau processeur M4, offrant une efficacité énergétique accrue et une puissance de traitement supérieure.

Le M4 est doté de 10 cœurs CPU, dont 4 sont des cœurs haute performance et 6 sont optimisés pour l’efficacité, afin de gérer des charges de travail moins exigeantes. Le moteur graphique est un GPU à 10 cœurs, une amélioration par rapport aux précédentes puces d’Apple.

Apple affirme que la puce M4 atteint un niveau de performance environ 1,8x plus élevé que celui du M1, et qu’elle permet un gain de vitesse allant jusqu’à 3,4x pour les opérations intensives en ressources, telles que le rendu graphique dans le logiciel Blender. Le nouveau processeur neuronal (NPU) du M4 offrirait également une augmentation de vitesse trois fois plus rapide. Toutefois, il faut garder à l’esprit que le MacBook Air, même avec le même processeur M4 de base que le MacBook Pro, n’atteindra pas les mêmes performances, principalement parce qu’il ne dispose pas de ventilateur et que le throttling thermique s’active rapidement sous charge soutenue.

De plus, des rumeurs suggèrent que ce nouveau modèle pourrait supporter jusqu’à 2 écrans externes en plus de son propre écran, une fonctionnalité très attendue par les utilisateurs.

MacBook Air M4 : Lancement par un simple communiqué de presse ?

La conception générale du MacBook Air M4 devrait rester fidèle au design élégant et léger qui a fait la renommée de cette gamme. Cependant, aucune information officielle n’a été confirmée concernant les autres spécifications ou les éventuelles nouvelles fonctionnalités.

Le lancement officiel du MacBook Air M4 est attendu cette semaine, conformément au teaser de Tim Cook. Les consommateurs et les analystes technologiques sont impatients de découvrir les nouveautés que ce modèle apportera et de voir comment il se positionnera par rapport aux autres ordinateurs portables du marché.

Mais la rumeur veut qu’Apple travaille également sur d’autres appareils portant la marque Air. Une source a précédemment déclaré qu’Apple prévoyait de commercialiser des modèles d’iPad Air et des claviers peu de temps après la présentation de l’iPhone 16E, qui a été lancé le mois dernier..