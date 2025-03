iPad Air M4 : Lancement cette semaine avec la puce Apple M4 !

Apple s’apprête à dévoiler de nouveaux produits, notamment le MacBook Air équipé de la puce M4, suivi de près par l’iPad Air M4 de nouvelle génération. Selon les informations disponibles, ces annonces pourraient avoir lieu dès cette semaine.

La puce M4 d’Apple, fabriquée selon le procédé 3 nanomètres de deuxième génération de TSMC (N3P), offre des améliorations notables par rapport à la M3, notamment en termes de performances CPU, de capacités graphiques et d’efficacité énergétique. Ces avancées se traduisent par une meilleure gestion des tâches intensives et une autonomie accrue.

Comparaison entre l’iPad Air M4 et l’iPad Pro M4

Bien que l’iPad Air M4 et l’iPad Pro M4 partagent la même puce, plusieurs différences les distinguent :

Écran : L’iPad Pro est doté d’un écran OLED offrant une luminosité supérieure (jusqu’à 1000 nits en SDR) par rapport à l’écran LCD de l’iPad Air, qui atteint 500 nits.

Mémoire vive : L’iPad Pro bénéficie généralement de plus de RAM, ce qui améliore le multitâche et les performances globales.

Fonctionnalités supplémentaires : L’iPad Pro propose des technologies avancées, telles que Face ID, une configuration audio de qualité supérieure et des options de stockage plus variées.

L’arrivée imminente de l’iPad Air équipé de la puce M4 marque une étape importante dans l’évolution des tablettes Apple, offrant des performances accrues et des fonctionnalités améliorées. Cependant, les différences notables entre l’iPad Air M4 et l’iPad Pro M4, notamment en termes d’affichage, de mémoire et de fonctionnalités, permettront aux utilisateurs de choisir l’appareil le mieux adapté à leurs besoins spécifiques.