Accueil » Nothing Phone (3a) Pro : Un design unique et des performances boostées à l’IA

Nothing Phone (3a) Pro : Un design unique et des performances boostées à l’IA

Nothing Phone (3a) Pro : Un design unique et des performances boostées à l'IA

Nothing lance son nouveau smartphone milieu de gamme, le Phone (3a) Pro, avec des améliorations notables par rapport à son prédécesseur. Au programme : un design transparent emblématique, un triple capteur photo avec téléobjectif périscopique, un écran amélioré et de nouvelles fonctionnalités d’IA.

Le Phone (3a) Pro conserve le design transparent caractéristique de Nothing, mettant en valeur les composants internes et les lumières Glyph. Le module photo circulaire à l’arrière abrite désormais trois capteurs : un principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 50 mégapixels et un téléobjectif périscopique de 50 mégapixels avec zoom optique 3x et zoom numérique 60x. La caméra frontale passe également à 50 mégapixels.

Beaucoup de mégapixels, n’est-ce pas ? Mais, comme nous le savons, les mégapixels ne font pas tout. Le nouveau téléobjectif périscopique est doté d’un grand capteur Sony LYTIA 600 de 1/1,95 pouce, d’une longueur focale équivalente à 70 mm et d’une ouverture rapide de f/2,55. Cette configuration devrait offrir des capacités de zoom impressionnantes, mais, bien sûr, nous devrons le tester nous-mêmes pour voir comment il se comporte réellement.

La caméra périscopique du Phone (3a) Pro est doté d’une stabilisation optique de l’image, ce qui garantit des photos plus nettes dans toutes les conditions d’éclairage, que ce soit à l’intérieur, la nuit ou n’importe où entre les deux. Et avec son zoom optique 3x, c’est un choix solide pour la photographie de portrait.

L’écran Full HD+ de 6,77 pouces offre une luminosité maximale de 3000 nits, une amélioration considérable par rapport au Phone (2a). La batterie de 5000 mAh promet une autonomie d’environ 10 heures et bénéficie d’une charge rapide de 50W.

Phone (3a) Pro, performances et IA

Le Phone (3a) Pro est équipé du processeur Snapdragon 7 s Gen 3, plus puissant et plus économe en énergie que le processeur MediaTek du Phone (2a). Il est proposé en versions 8 Go + 128 Go, 8 Go + 256 Go et 12 Go + 256 Go.

Nothing présente Essential Space, un hub piloté par l’IA conçu pour garder une trace des notes, des idées et des inspirations en toute simplicité. Il s’agit d’une seconde mémoire qui capture, traite et rappelle le contenu sans effort.

Pour que l’Espace Essentiel soit toujours à portée de main, Nothing a ajouté Essential Key — un bouton dédié sur le côté droit de la série Phone (3a). Une simple pression vous permet d’enregistrer instantanément du contenu, une pression longue enregistre une note vocale et une double pression vous permet d’accéder directement à vos fichiers enregistrés.

Les détenteurs d’un Phone (3a) ou d’un Phone (3a) Pro bénéficieront d’un accès anticipé à Essential Space, ce qui leur permettra de profiter pleinement de l’expérience avant son lancement officiel. Les fonctionnalités à venir comprennent Camera Capture, Smart Collections, Focused Search et Flip to Record, qui devraient toutes arriver dans les mois à venir.

Sur le plan logiciel, la série Phone (3a) utilise Nothing OS 3.1, construit sur Android 15 dès la sortie de la boîte. En ce qui concerne la longévité, Nothing s’engage à fournir des mises à jour logicielles majeures pendant 3 ans et des correctifs de sécurité pendant 6 ans.

Prix et disponibilité

Les précommandes du Nothing Phone (3a) Pro débutent le 11 mars sur nothing.tech, avec une disponibilité à partir du 25 mars. Le Phone (3a) Pro arrive sur le marché avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage au prix de 470 euros.

Le Nothing Phone (3a) Pro est un smartphone milieu de gamme complet et performant, avec un design original, un triple capteur photo avec téléobjectif périscopique, un écran amélioré et de nouvelles fonctionnalités d’IA. Il se positionne comme un concurrent sérieux face aux autres smartphones milieu de gamme du marché, tels que les Samsung Galaxy A56 et A36, et le Google Pixel 9a.