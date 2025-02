Voici à quoi ressemble l’iPhone 17 Air

Après plusieurs semaines de rumeurs, une source de confiance a révélé un rendu du futur iPhone 17 Air, confirmant ainsi un changement majeur de design chez Apple.

L’une des évolutions les plus frappantes est l’adoption d’un module photo horizontal, une première pour un iPhone, qui rappelle fortement l’esthétique du Google Pixel 9. Ce choix marque une rupture avec les modèles précédents et confère au téléphone un aspect plus épuré et moderne. Cette barre horizontale loge le capteur photo, le flash et le microphone, donnant au téléphone un style distinctif, presque ludique, comme s’il clignait de l’œil.

Contrairement aux versions Pro qui conservent un imposant module triple caméra, l’iPhone 17 Air se distingue par un unique capteur, analogue à celui de l’iPhone SE 4 — ou iPhone 16E, selon certaines sources. Toutefois, Apple semble avoir opté pour un capteur photo de meilleure qualité, ce qui justifierait un prix nettement plus élevé.

Alors que l’iPhone SE 4 est attendu autour de 500 dollars, l’iPhone 17 Air devrait avoisiner les 1 300 dollars, se positionnant ainsi comme une alternative plus haut de gamme pour les utilisateurs à la recherche d’un appareil fin et élégant.

Par ailleurs, les rendus suggèrent la présence de la Dynamic Island sur l’écran, ainsi qu’une disposition classique des boutons : les touches de volume et le bouton Action à droite, tandis que le bouton d’alimentation et un mystérieux bouton de contrôle de l’appareil photo se trouvent à gauche. La finesse de l’iPhone 17 Air serait impressionnante, atteignant seulement 5,5 mm à son point le plus mince, ce qui en ferait l’un des téléphones les plus fins jamais produits par Apple.

L’iPhone 17 Air remplaçerait les versions Plus

Ce nouveau modèle remplacerait les versions Plus, dont les ventes ont été décevantes ces dernières années. Apple semble vouloir séduire un public attiré par une expérience premium, sans forcément chercher les performances maximales offertes par les modèles Pro. Par ailleurs, ceux qui ne seraient pas convaincus par ce design auront toujours la possibilité de se tourner vers l’iPhone 17 standard, qui devrait conserver l’apparence du modèle de l’année précédente.

Ce virage esthétique est un pari audacieux pour Apple. Certains pourraient reprocher à la marque de trop s’inspirer d’un concurrent direct, tandis que d’autres apprécieront ce changement de direction. Reste à voir si cette nouvelle approche permettra enfin à Apple de proposer un modèle intermédiaire qui rencontre le succès.