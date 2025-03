Accueil » iPhone 17 Air : L’iPhone ultra-fin qui remplacera la gamme Plus !

Apple prépare un changement stratégique majeur avec le lancement de l’iPhone 17 Air, destiné à remplacer la gamme iPhone Plus. Ce modèle, qui s’adresse à un public soucieux d’esthétique et de légèreté, devrait séduire grâce à sa finesse impressionnante et son positionnement tarifaire compétitif.

D’après un nouveau rapport, l’iPhone 17 Air sera particulièrement fin, avec seulement 6,25 mm d’épaisseur, contre 7,8 mm pour le modèle de base de l’iPhone 16. Cela représente une réduction significative, rendant l’iPhone 17 Air l’un des modèles les plus fins jamais produits par Apple.

Malgré cette caractéristique premium, le prix de l’iPhone 17 Air suivra le modèle tarifaire de la gamme Plus. Le modèle de base devrait commencer à environ 1 119 euros, ce qui le rendra accessible pour une large gamme d’utilisateurs.

iPhone 17 Air, une stratégie pour séduire un marché de niche

Ce repositionnement est une réponse directe aux ventes décevantes des iPhone Plus, qui n’ont pas su s’imposer comme un successeur adéquat des iPhone mini. En remplaçant la gamme Plus par le modèle Air, Apple cherche à combler un vide sur le marché en visant les utilisateurs qui privilégient un design élégant et une prise en main légère.

Cependant, l’iPhone 17 Air sera équipé de spécifications légèrement inférieures à celles des autres modèles de lasérie. Ce compromis est fait pour maintenir un équilibre entre performance et design, tout en répondant aux besoins d’un public spécifique.

Une réponse directe de Samsung avec le Galaxy S25 Edge

Apple n’est pas seul dans cette course à l’élégance. Samsung, principal concurrent de la marque, a réagi en développant un modèle Galaxy S25 Edge, visant une épaisseur analogue à celle de l’iPhone 17 Air.

Contrairement à l’iPhone 17 Air, le Galaxy S25 Edge devrait intégrer une caméra « Ultra », un argument de poids pour les amateurs de photographie. Ce modèle n’a pas été lancé en même temps que les autres smartphones de la série Galaxy S25, mais a été présenté lors de l’événement Galaxy Unpacked en janvier, avec une sortie prévue plus tard en 2025.

Pourquoi l’iPhone 17 Air pourrait réussir là où la gamme Plus a échoué ?

Initialement prévu comme un produit distinct, l’iPhone 17 Air est devenu le successeur naturel des iPhone Plus après que ces derniers n’ont pas trouvé leur public. À la différence des modèles Plus, l’iPhone 17 Air mise sur un atout universellement apprécié : l’élégance et la légèreté.

Si ses spécifications techniques restent compétitives, il pourrait facilement s’imposer comme l’un des meilleurs smartphones de 2025. Avec un marché toujours friand de designs modernes et raffinés, l’iPhone 17 Air a toutes les cartes en main pour répondre aux attentes des utilisateurs exigeants.

Apple semble avoir appris de ses erreurs passées, et ce nouveau modèle pourrait bien marquer un tournant stratégique dans sa gamme iPhone. Reste à voir comment il sera accueilli par le public lors de son lancement.