Samsung Galaxy S25 Edge : Lancement en avril ?

Un récent rapport d’une publication sud-coréenne, le Seoul Economic Daily, a révélé des détails clés sur le prochain Galaxy S25 Edge de Samsung. Le rapport, qui cite des informations obtenues auprès de sources industrielles, affirme que le Galaxy S25 Edge devrait être lancé en avril 2025 et que les ventes commenceront en mai.

Le rapport met également en évidence les options de couleur du téléphone et les premiers chiffres de production, ce qui a suscité l’enthousiasme des amateurs de Samsung.

Selon le rapport, le Galaxy S25 Edge devrait être lancé le 16 avril. En raison du décalage horaire, le lancement pourrait avoir lieu le 15 avril dans certaines régions.

L’appareil devrait être mis en vente en mai, avec une production initiale limitée à 40 000 unités. Il sera disponible en bleu clair, noir et argent. Samsung prévoit d’évaluer le déploiement initial avant d’étendre la disponibilité à d’autres pays.

Le Galaxy S25 Edge devrait être doté d’un écran AMOLED de 6,6 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité maximale de 1 600 nits. Sous le capot, il sera probablement propulsé par le chipset Snapdragon 8 Elite for Galaxy, associé à 12 Go de RAM et jusqu’à 512 Go de stockage. L’appareil devrait fonctionner sous Android 15, avec l’interface One UI 7 de Samsung pour une expérience utilisateur transparente.

Galaxy S25 Edge, un positionnement difficile ?

En ce qui concerne l’appareil photo, le smartphone devrait être équipé d’une double caméra, avec un capteur primaire de 200 mégapixels et un objectif ultra-large de 12 mégapixels, offrant des capacités de photographie exceptionnelles. Pour les selfies, il pourrait être équipé d’une caméra frontale de 12 mégapixels.

L’appareil devrait être doté d’un dos en céramique, d’un profil fin de 5,84 mm et d’un poids d’environ 162 grammes. L’appareil devrait être doté d’une batterie de 3 900 mAh avec un système de charge rapide de 25 W et un système de charge sans fil.