Xiaomi 15 Ultra : Un design Leica audacieux et des performances photo exceptionnelles !

Le PDG de Xiaomi, Lei Jun, a récemment partagé plusieurs images du très attendu Xiaomi 15 Ultra, révélant un design spectaculaire inspiré des appareils photo Leica. Ces clichés, publiés sur le réseau social X, confirment les précédentes fuites et montrent un smartphone au design élégant et fonctionnel.

Le Xiaomi 15 Ultra se distingue par son module caméra circulaire proéminent, rappelant le style classique des appareils photo Leica.

La partie arrière du smartphone présente une finition bicolore, combinant du cuir végétal noir texturé sur les deux tiers inférieurs et une surface en verre poli ou en métal argenté sur le tiers supérieur. Cette conception évoque immédiatement l’esthétique des appareils photo traditionnels de Leica, offrant une touche nostalgique tout en restant moderne.

Pour ceux préférant une apparence plus sobre, des versions entièrement noires et blanches seront également disponibles. La version blanche présente une texture brossée, suggérant l’utilisation de matériaux tels que la céramique pour le dos de l’appareil.

Collaboration avec Leica pour une expérience photographique exceptionnelle sur le Xiaomi 15 Ultra

En partenariat avec Leica, Xiaomi a intégré une configuration de caméra avancée dans le 15 Ultra. Le module caméra loge quatre capteurs, dont un principal de 50 mégapixels avec un capteur de type 1 pouce, un ultra grand-angle de 50 mégapixels, un téléobjectif de 50 mégapixels avec zoom optique 3x, et un téléobjectif périscopique de 200 mégapixels offrant un zoom optique 4,3x.

Cette collaboration vise à fournir une qualité d’image exceptionnelle, tant pour les amateurs que pour les professionnels de la photographie.

Le Xiaomi 15 Ultra est équipé d’un écran AMOLED LTPO de 6,73 pouces avec une résolution de 3200 x 1440 pixels et un taux de rafraîchissement adaptatif de 1 à 120 Hz, garantissant une expérience visuelle fluide et immersive. Sous le capot, on retrouve le puissant processeur Snapdragon 8 Elite de Qualcomm, accompagné de 16 Go de RAM et jusqu’à 1 To de stockage interne, assurant des performances rapides et une grande capacité de stockage pour toutes vos applications et médias.

La batterie de 5 410 mAh supporte une charge filaire rapide de 90 W et une charge sans fil de 80 W, permettant une recharge efficace et rapide. De plus, le smartphone conserve une certification IP68, offrant une résistance à l’eau et à la poussière.

Lancement imminent

Le Xiaomi 15 Ultra sera officiellement dévoilé lors d’un événement prévu le 2 mars 2025, en amont du Mobile World Congress à Barcelone. Ce lancement mondial est très attendu, d’autant plus que Xiaomi a également annoncé la présentation de sa nouvelle voiture électrique, la Xiaomi SU7 Ultra, lors du même événement. Les deux produits illustrent l’engagement de la marque à innover tant dans le domaine des smartphones que de l’automobile.

En conclusion, le Xiaomi 15 Ultra s’annonce comme un smartphone phare combinant un design élégant inspiré de Leica, des caractéristiques techniques de pointe et une expérience photographique exceptionnelle. Les passionnés de technologie et de photographie auront hâte de découvrir cet appareil lors de son lancement officiel.