Xiaomi SU7 Ultra : La nouvelle berline électrique à 1548 chevaux

Lors du discours annuel de 2024, le fondateur de Xiaomi, Lei Jun, a dévoilé le prototype Xiaomi SU7 Ultra. Ce véhicule est le premier à intégrer le nouveau moteur HyperEngine V8s de Xiaomi, promettant une performance inégalée dans le monde des véhicules électriques.

Le prototype SU7 Ultra est équipé de trois moteurs développés par Xiaomi : deux V8s et un V6s, offrant une puissance maximale de 1548 chevaux, surpassant ainsi les 1479 chevaux de la Bugatti Chiron. Les moteurs HyperEngine V8s peuvent atteindre des vitesses de 27 200 tr/min, générer 578 chevaux et produire un couple maximal de 635 Nm.

La Xiaomi SU7 Ultra intègre la batterie haute puissance Qilin 2.0 de CATL, capable de fournir une puissance de sortie de 1330 kW et de décharger 880 kW même avec un état de charge de 20 %. Utilisant la chimie phosphate de fer (LFP), cette batterie supporte une charge de 897V, permettant une recharge complète en moins de 12 minutes.

Pour le freinage, la voiture est équipée d’étriers de frein haute performance AP Racing, avec des étriers fixes forgés à 6 pistons à l’avant et à l’arrière, et des plaquettes de frein de course pouvant supporter plus de 800 degrés. Elle dispose également d’un système de récupération d’énergie de freinage par inversion du moteur, offrant une récupération de force de freinage de 0,6G et une décélération de plus de 2,36G, avec une distance de freinage de 0 à 100 km/h en seulement 25 mètres.

Performances impressionnantes de la Xiaomi SU7 Ultra

Le prototype SU7 Ultra peut accélérer de 0 à 100 km/h en 1,97 secondes, atteindre 200 km/h en 5,97 secondes et atteindre 300 km/h en 15 secondes, avec une vitesse maximale de 350 km/h. Pesant moins de 1 900 kg, elle est plus légère que la BMW M5, la Tesla Model S Plaid et la Porsche Taycan Turbo GT. La carrosserie est entièrement en fibre de carbone, ce qui contribue à son poids réduit.

Les modifications de design par rapport à la SU7 standard incluent un grand aileron arrière en fibre de carbone générant jusqu’à 2145 kg de force d’appui, ainsi que des améliorations aérodynamiques telles que des entrées d’air avant plus grandes, un splitter avant et des jupes latérales. La voiture mesure 5260/2064/1406 mm avec un empattement de 3000 mm, la rendant plus large et plus longue que le SU7 standard.

Objectifs de Performance au Nürburgring

Xiaomi vise à établir un nouveau record pour les berlines électriques à quatre portes au Nürburgring, où la voiture électrique la plus rapide est actuellement la Volkswagen ID.R avec un temps de 6:05.336, et la berline à quatre portes la plus rapide est la Porsche Taycan Turbo GT avec un temps de 7:07.55. Xiaomi prévoit une tentative de record en octobre et espère établir un temps de tour pour une voiture de production l’année prochaine. Lei Jun ambitionne de faire du SU7 Ultra la berline électrique à quatre portes la plus rapide au Nürburgring d’ici dix ans.

Il est encore incertain si le Xiaomi SU7 Ultra Prototype sera homologué pour la route, mais avec ses 1548 chevaux et une vitesse maximale de 350 km/h, il vise à devenir la berline à quatre portes la plus rapide du monde. La possibilité d’une production en série reste à voir.