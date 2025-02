Xiaomi : Un PC portable IA avec une batterie de 99 Wh !

Xiaomi prend au sérieux l’informatique alimentée par l’IA. Lors d’un récent livestream consacré au prochain Xiaomi 15 Ultra, le président de la société, Lu Weibing, a confirmé que Xiaomi lançait son premier PC IA.

Bien qu’il ait gardé le nom officiel secret, il a révélé une caractéristique remarquable : une batterie de 99 Wh, soigneusement conçue pour se situer juste en dessous de la limite imposée par les compagnies aériennes pour les appareils électroniques embarqués.

L’annonce intervient quelques jours seulement après que Ma Zhiyu, directeur du marketing produit chez Xiaomi Communications Technology, a partagé une image d’un nouvel emballage d’ordinateur portable Redmi.

Cet appareil, probablement le Redmi Book Pro (2025), serait alimenté par un processeur Intel Core Ultra 5, bien que le modèle exact reste flou.

Le prochain ordinateur portable devrait s’intégrer en profondeur à Xiaomi HyperOS Smart Connect, ce qui signifie une interaction transparente avec l’écosystème de smartphones, de tablettes et même d’appareils de la maison connectée de l’entreprise. Il sera également préchargé avec Xiao AI Assistant et Xiaomi PC Manager, ce qui laisse entrevoir une expérience logicielle optimisée pour la productivité et l’automatisation pilotées par l’IA.

Redmi Book Pro (2025) avec Intel Core Ultra 5, le nouvel ordinateur de Xiaomi ?

Au-delà de l’intelligence artificielle, les spécifications divulguées suggèrent que cet ordinateur portable aura de solides atouts pour le jeu. Ma Zhiyu a partagé des benchmarks lors de l’exécution de Black Myth : Wukong, l’un des RPG d’action les plus attendus de Chine. L’ordinateur portable aurait fourni une fréquence d’images moyenne de 67 fps, culminant à 75 fps et ne descendant jamais en dessous de 59 fps. Ces chiffres suggèrent un système de refroidissement bien optimisé et un GPU capable de gérer des charges de travail exigeantes.

La stratégie de Xiaomi en matière d’ordinateurs portables a toujours été un peu sporadique, surtout par rapport à ses concurrents plus établis. Cependant, Ma Zhiyu a précisé que les ordinateurs portables de marque Xiaomi recevront des mises à jour, mais pas dans un avenir immédiat. Cela suggère que la société concentre ses efforts sur la gamme Redmi pour le moment.