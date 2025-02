Xperia 1 VII : Sony mise sur le Exmor T pour une photographie mobile exceptionnelle !

Sony s’apprête à franchir un cap important en matière de photographie mobile avec son prochain flagship, le Xperia 1 VII. Selon un rapport du média japonais Sumahodigest, la marque prévoit d’intégrer son capteur Exmor T sur les trois caméras arrière, une amélioration majeure par rapport au Xperia 1 VI qui n’en bénéficiait que sur l’objectif principal.

Le Exmor T : une avancée technologique clé

Le capteur Exmor T est la dernière génération de capteurs CMOS empilés de Sony. Grâce à sa technologie de pixels à transistors en 2 couches, il permet une réduction significative du bruit, une meilleure performance en basse lumière, ainsi qu’une plage dynamique améliorée par rapport à l’ancien Exmor RS.

Malgré une conservation des mêmes tailles de capteurs et résolutions (52 mégapixels pour l’objectif principal, 12 mégapixels pour l’ultra-grand-angle et le téléobjectif), l’intégration homogène ddu Exmor T sur toutes les optiques promet une cohérence améliorée des couleurs et des performances plus homogènes entre les différents modules photo.

Cette évolution pourrait considérablement améliorer l’expérience photographique, offrant une transition plus fluide entre les objectifs et une meilleure gestion de la colorimétrie.

Un lancement attendu pour le second trimestre 2024

Sony a l’habitude de dévoiler ses modèles Xperia 1 au deuxième trimestre de l’année, et le Xperia 1 VII ne devrait pas faire exception. Son lancement est attendu en mai 2024, période où la marque en dévoile traditionnellement ses flagships.

Pour rappel, le Xperia 1 VI proposait un écran 6,5 pouces au format 19.5:9 avec une résolution de 1080 x 2340 pixels. Il tournait sous Android 14, avec la promesse de trois mises à jour majeures. Sous le capot, il était équipé du Snapdragon 8 Gen 3, associé à du stockage UFS 4.0 pour des performances optimales. Son autonomie était assurée par une batterie de 5000 mAh, compatible avec une charge filaire de 30W et une charge sans fil de 15W.

Une montée en puissance face aux géants du marché

Avec cette mise à jour technologique, Sony pourrait renforcer son positionnement face aux géants du secteur comme le Galaxy S25 Ultra ou le vivo X200 Pro, qui misent fortement sur la photographie computationnelle. Toutefois, si le matériel joue un rôle crucial, le traitement logiciel et l’optimisation de l’IA seront déterminants pour exploiter pleinement ces nouveaux capteurs.

Nous devrons attendre le lancement officiel pour voir comment Sony parvient à tirer parti de cette nouvelle technologie et si l’Xperia 1 VII peut véritablement rivaliser avec les meilleurs photophones du marché.