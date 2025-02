Xiaomi 15 Ultra : Zoom de 200 mégapixels, Snapdragon 8 Elite et charge 90W, le flagship ultime !

Xiaomi a officiellement confirmé le lancement de son Xiaomi 15 Ultra pour le 2 mars 2025, à l’occasion du Mobile World Congress (MWC) de Barcelone. Ce flagship photo, qui succède au Xiaomi 14 Ultra, promet des améliorations majeures en matière de photographie et de puissance.

De nouvelles images presse révèlent un changement de design notable, avec un module photo circulaire au dos, abandonnant la forme rectangulaire de son prédécesseur. Le Xiaomi 15 Ultra sera proposé en trois finitions : Noir, Blanc et Bicolore noir & blanc.

L’écran reste une dalle AMOLED de 6,73 pouces, avec une définition 3200 x 1440 pixels, un verre Xiaomi Shield Glass 2.0, et un taux de rafraîchissement adaptatif 1 à 120 Hz.

Xiaomi 15 Ultra : Des performances au sommet

Du côté des performances, le Xiaomi 15 Ultra se vanterait d’un processeur Snapdragon 8 Elite, jusqu’à 16 Go de RAM et jusqu’à 1 To de stockage. En outre, on retrouverait une batterie d’une capacité de 5 410 mAh, avec un support de charge filaire de 90 W, et 80 W pour la charge sans fil. Enfin, le smartphone offrirait une résistance à l’eau et à la poussière (IP68).

Le Xiaomi 15 Ultra mise sur la photographie mobile haut de gamme avec une configuration impressionnante :

Capteur principal de 50 mégapixels (Sony LYT-900, 1 pouce)

Capteur ultra grand-angle de 50 mégapixels

Téléobjectif de 50 mégapixels

Periscope de 200 mégapixels (zoom optique 4,3x)

Caméra selfie 32 mégapixels

Le PDG Lei Jun a partagé des échantillons de photos de nuit, laissant entrevoir une qualité d’image exceptionnelle.

Prix et disponibilité

Le smartphone est attendu en Europe au prix de 1 499 €, avec une sortie en Chine prévue le 22 février 2025 et un lancement mondial le 2 mars 2025.

Le Xiaomi 15 Ultra semble bien parti pour rivaliser avec les meilleurs photophones du marché en 2025. Reste à voir comment il se positionnera face à la concurrence lors du MWC !