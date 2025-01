Honor Magic 7 Pro : 5 ans de mises à jour Android et performances de pointe !

Le Honor Magic 7 Pro, désormais disponible dans le monde entier après un lancement initial en Chine en octobre dernier, se distingue par son engagement en matière de mise à jour logicielle et ses caractéristiques haut de gamme. Honor a annoncé que le Magic 7 Pro recevra 5 mises à jour majeures d’Android, garantissant ainsi un support logiciel jusqu’en janvier 2030.

Cette promesse, qui inclut des correctifs de sécurité réguliers, prolonge la durée de vie de l’appareil bien au-delà de celle de son prédécesseur, le Magic 6 Pro, qui bénéficiera de 4 mises à jour majeures allant d’Android 14 à Android 18. Cependant, bien que le Magic 7 Pro soit prévu pour être mis à jour jusqu’à Android 20, cela reste une version en dessous du support proposé par Google et Samsung, qui visent désormais 6 mises à jour.

Sur le plan technique, le Magic 7 Pro impressionne avec un écran LTPO AMOLED de 6,8 pouces, offrant une résolution de 2 800 x 1 280 pixels, un taux de rafraîchissement dynamique de 1 à 120 Hz et une luminosité exceptionnelle atteignant 1 600 nits en utilisation normale, avec un pic de 5 000 nits pour le contenu HDR.

La technologie de « dimming » PWM à haute fréquence de 4 320 Hz est également incluse pour réduire la fatigue visuelle. Sous son capot, il embarque le puissant processeur Snapdragon 8 Elite, couplé à 12 Go de RAM, garantissant une fluidité et des performances exceptionnelles. Son autonomie est assurée par une batterie de 5 270 mAh, compatible avec la charge filaire et sans fil ultra-rapide de 100W.

Le volet photo du Magic 7 Pro est tout aussi impressionnant, avec un appareil principal de 50 mégapixels doté d’un grand capteur de 1/1,3 pouce, un téléobjectif périscopique de 200 mégapixels pour des zooms puissants et un capteur ultra-grand angle de 50 mégapixels. À l’avant, la caméra de 50 mégapixels est accompagnée d’un capteur 3D pour une reconnaissance faciale avancée.

Le Magic 7 Pro démarre avec Android 15

Le Magic 7 Pro fonctionne sous MagicOS 9.0, une surcouche basée sur Android 15, qui introduit des fonctionnalités innovantes telles que le Magic Portal pour une connectivité avancée, Honor Notes pour une prise de notes intelligente optimisée par l’IA, et des outils comme la traduction en temps réel et Gemini, conçus pour rendre les interactions plus naturelles et performantes.

En termes de robustesse, le smartphone est certifié IP68 et IP69, ce qui lui assure une protection contre la poussière, l’eau et même les jets d’eau chaude, faisant de lui un appareil adapté aux environnements exigeants. Avec son design premium, ses performances élevées et son engagement logiciel jusqu’en 2030, le Honor Magic 7 Pro s’impose comme une alternative sérieuse aux flagships de Google et Samsung.

Le Honor Magic 7 Pro est proposé au prix de 1 299 € pour la version dotée de 12 Go de RAM et de 512 Go de stockage.