MWC 2024 : Honor Magic 6 Pro, un géant de la technologie se dévoile

Le Honor Magic 6 Pro est désormais officiel et disponible à l’échelle mondiale, marquant un pas passionnant tant dans son design que dans ses fonctionnalités.

Dans un univers technologique mobile qui semble avoir atteint un plateau, les innovations les plus marquantes ne viennent pas uniquement des géants tels qu’Apple, Samsung ou Google. Bien au contraire, des marques comme Honor, souvent hors du trio de tête, sont à l’origine de nombreuses avancées.

Présenté à l’occasion du MWC à Barcelone, le Honor Magic 6 Pro incarne cette innovation. Le dernier fleuron de Honor brille dans divers domaines — ne se limitant pas à exceller dans un seul aspect, le Magic 6 Pro se distingue par ses avancées en matière de photographie, d’affichage, de performance, de batterie et d’intelligence artificielle.

Découvrons donc ce qui rend le Magic 6 Pro si magique !

MagicOS 8.0 introduit Magic Capsule et Magic Portal

Doté de MagicOS 8.0 dès sa sortie de boîte, le Honor Magic 6 Pro embarque la dernière version du système d’exploitation basé sur Android de Honor. Comme mentionné par le passé, MagicOS 8.0 est présenté comme la première interface utilisateur basée sur l’intention du secteur, capable « d’interpréter le langage, les images, les gestes et les mouvements des yeux pour comprendre l’intention de l’utilisateur et proposer des services de manière proactive ».

Cela est rendu possible grâce à Magic Capsule et Magic Portal :

Magic Capsule: en tapant simplement sur la bannière de notifications en haut de l’écran, Magic Capsule s’ouvre pour offrir des informations supplémentaires et des options connexes, donnant aux utilisateurs un accès instantané aux ressources essentielles sans avoir à naviguer entre plusieurs applications.

Magic Portal: cette fonctionnalité exploite la puissance de l’IA pour comprendre les messages et le comportement des utilisateurs, simplifiant les tâches complexes en une seule étape. Par exemple, l’IA de Magic Portal reconnaît rapidement les adresses dans un message texte et dirige l’utilisateur vers Google Maps pour une navigation sans effort. Elle facilite également l’accès et le partage sur les réseaux sociaux comme TikTok et Facebook, permettant aux utilisateurs de transférer des détails de réservation ou des résultats de recherche en ligne d’un simple glissement. De plus, Magic Portal favorise les expériences d’achat basées sur les images, guidant sans effort les utilisateurs vers des plateformes où ils peuvent trouver et acheter les articles désirés.

Honor affirme que Magic Portal prend en charge plus de 100 applications les plus utilisées à l’échelle mondiale, offrant ainsi une expérience fluide sur diverses plateformes.

Le système de caméra Falcon de Honor et ses implications pour le Magic 6 Pro

Avec le Magic 6 Pro, Honor lance le concept de Sportographie, soulignant les capacités exceptionnelles de l’appareil en matière de photographie d’action rapide.

En partenariat avec Cecilia Berder, championne du monde d’escrime et médaillée d’argent olympique, Honor a réalisé une séance photo impressionnante, mettant en évidence la capacité du Magic 6 Pro à capturer des moments décisifs en ultra-haute définition grâce à l’IA.

Le système de caméra Falcon du Honor Magic 6 Pro comprend :

Une caméra principale de 50 mégapixels avec une ouverture variable (f/1.4 et f/2.0, OIS)

Une caméra téléobjectif de 180 mégapixels (f/2.6, OIS) avec un zoom optique de 2.5x et jusqu’à 100x de zoom numérique

Une caméra ultra-large de 50 mégapixels (f.2.0, EIS)

Une caméra frontale de 50 mégapixels

L’écran du Magic 6 Pro : un affichage de 5 000 nits de luminosité maximale

Le Magic 6 Pro se distingue également par son écran LTPO quad incurvé de 6,8 pouces, offrant une résistance accrue aux chutes grâce à l’utilisation de matériaux avancés améliorant significativement l’absorption des chocs.

Les spécifications de l’écran incluent une couverture d’une gamme de couleurs de 1,07 milliard de couleurs, HDR10+, un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz, une luminosité HDR maximale de 5 000 nits, une résolution de 2 800 x 1 280 pixels et une certification Dolby Vision.

Performance et impressionnante batterie

Comme il est de coutume pour les flagships Android de fin 2023/début 2024, le Magic 6 Pro est équipé du Snapdragon 8 Gen 3, promettant d’excellentes performances.

Le Magic 6 Pro se distingue par sa batterie de 5600 mAh et ses capacités de charge, avec une charge filaire SuperCharge de 80W et une charge sans fil SuperCharge de 66W, permettant de recharger l’appareil à 100 % en seulement 40 minutes.

Prix et disponibilité

Le Magic 6 Pro est proposé en deux couleurs : Epi Green et Black, avec une option de 12/512 Go à un prix de 1 299 euros, avec les précommandes débutant le 25 février et une disponibilité prévue pour le 1er mars.