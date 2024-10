Accueil » Lancement Honor Magic 7 et 7 Pro : Snapdragon 8 Elite, écran 5000 Nits et caméra 200 mégapixels !

Lancement Honor Magic 7 et 7 Pro : Snapdragon 8 Elite, écran 5000 Nits et caméra 200 mégapixels !

Lancement Honor Magic 7 et 7 Pro : Snapdragon 8 Elite, écran 5000 Nits et caméra 200 mégapixels !

La prochaine grande nouveauté technologique a pointé le bout de son nez en Chine aujourd’hui, et elle est tout à fait innovante. Alors que d’autres marques exploitent leur gloire passée et leur base de fans fidèles, les fabricants chinois de smartphones tentent de gagner des parts de marché grâce à un développement agressif. La marque en question est Honor.

En effet, la société a officiellement levé le voile sur sa nouvelle série de smartphones Magic 7 en Chine, composée du Honor Magic 7 et du Honor Magic 7 Pro. Successeurs des Honor Magic 6 et 6 Pro, ces modèles de dernière génération intègrent des fonctionnalités avancées en intelligence artificielle et des spécifications techniques impressionnantes pour améliorer l’expérience utilisateur.

Le Honor Magic 7 est doté d’un écran OLED plat de 6,78 pouces, tandis que le Magic 7 Pro propose un écran OLED quad-courbé de 6,8 pouces. Les deux modèles bénéficient d’un taux de rafraîchissement adaptatif LTPO de 1 à 120 Hz, garantissant des visuels fluides et une luminosité HDR maximale de 5000 nits, ce qui en fait l’un des écrans les plus lumineux sur smartphone.

Honor a également intégré sa technologie d’œil protecteur AI Oasis, qui réduit l’exposition à la lumière bleue nocive grâce à un filtre polarisé rond, favorisant une meilleure absorption de la lutéine. Les deux appareils sont certifiés TÜV Rheinland pour un visionnage sans scintillement et un confort oculaire optimal.

Performances et refroidissement de la série Magic 7

Les Honor Magic 7 et Magic 7 Pro sont propulsés par le nouveau processeur Snapdragon 8 Elite, gravé en 3 nm de seconde génération. Ce puissant chipset est équipé de deux cœurs principaux cadencés à 4,32 GHz et de six cœurs de performance à 3,53 GHz. Couplé au GPU Adreno 830, offrant une amélioration de 40 % des performances graphiques, ces smartphones sont bien adaptés aux jeux et au multitâche intensif. Pour prévenir la surchauffe, Honor a intégré un système de refroidissement liquide ultra-large, garantissant une température stable de 44,8 °C même lors de sessions de jeu exigeantes comme sur Genshin Impact.

Les Magic 7 fonctionnent sous MagicOS 9.0, basé sur Android 15, apportant des capacités IA avancées. Le système d’exploitation introduit l’assistant intelligent YOYO, permettant aux utilisateurs de gérer les notifications d’applications et les abonnements par commande vocale. En termes de sécurité, les smartphones bénéficient d’une détection de changement de visage IA pour les appels vidéo, renforçant la confidentialité.

Caméras et photographie

En matière de photographie, le Magic 7 propose une configuration triple capteur avec un capteur principal Ultra-Dynamic de 50 mégapixels (OmniVision OVH9000), un objectif ultra grand-angle de 50 mégapixels et un téléobjectif de 50 mégapixels avec zoom optique 3x et stabilisation OIS. Le Magic 7 Pro, quant à lui, va encore plus loin avec un capteur principal de 50 mégapixels doté d’une ouverture variable (f/1.4-f/2.0) et un capteur téléobjectif périscopique de 200 mégapixels (Samsung S5KHP3) offrant un zoom numérique 100x et OIS. Côté selfies, le Magic 7 inclut une caméra de 50 mégapixels tandis que le Magic 7 Pro intègre un capteur ToF supplémentaire pour une reconnaissance faciale 3D et un effet portrait amélioré.

Le matériel de l’appareil photo est assisté par l’Image Engine 3.0 de Honor. Ce moteur comprend des algorithmes pour l’affinage des portraits, l’amélioration des ombres et des lumières, l’amélioration des clichés et l’optimisation du téléobjectif. Enfin, le mode portrait Harcourt est également présent.

Autonomie et recharge

Le Honor Magic 7 est équipé d’une batterie de 5650 mAh, tandis que le Magic 7 Pro dispose d’une batterie légèrement plus grande de 5 tu h850 mAh. Les deux modèles supportent une charge rapide de 100W en filaire et 80W en sans-fil, garantissant une recharge rapide. La technologie de batterie Qinghai Lake de troisième génération et la puce E2 assurent une meilleure santé et longévité de la batterie.

Les deux smartphones sont équipés d’un capteur d’empreintes digitales à ultrasons 3D, fonctionnel même avec les mains mouillées, et de la reconnaissance faciale 3D pour un déverrouillage sécurisé. Ils sont également certifiés IP68 et IP69 pour leur résistance à l’eau et à la poussière, les rendant adaptés à divers environnements.

Connectivité et audio

Les modèles Magic 7 supportent la 5G, le Wi-Fi 7, le Bluetooth 5.4, le NFC et la technologie DTS Ultra pour une expérience audio améliorée. Le Magic 7 prend en charge la messagerie par satellite Beidou, tandis que le Magic 7 Pro offre la communication par satellite Tiantong, assurant une connectivité même en l’absence de signal réseau.

Les Honor Magic 7 sont certifiés pour une résistance accrue aux chutes, avec une certification SGS assurant une durabilité de l’écran. Le Honor Magic 7 mesure 162,1 x 75,8 x 7,95 mm pour un poids de 199 g, tandis que le Magic 7 Pro mesure 162,7 x 77,1 x 8,8 mm pour un poids de 223 g.

Prix et disponibilité

Le Honor Magic 7 est disponible en cinq couleurs : Sunrise Gold, Moon Shadow Grey, Snowy White, Sky Blue, et Velvet Black. Le Magic 7 Pro, quant à lui, propose quatre options de couleurs : Moon Shadow Gray, Snow White, Sky Blue et Velvet Black.

Le prix du Honor Magic 7 débute à 4 499 yuans (580 euros) pour 12 Go RAM et 256 Go de stockage, tandis que le Honor Magic 7 Pro doté de 12 Go RAM et 256 Go stockage coûte 5 699 yuans (740 euros). La série Magic 7 sera en vente à partir du 8 novembre en Chine.

Avec des spécifications impressionnantes, une expérience IA améliorée et un focus sur la photographie de haute qualité, la série Honor Magic 7 représente une avancée significative pour Honor dans le domaine des smartphones haut de gamme.