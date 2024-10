Test de Android 15 : Une mise à jour majeure qui mérite votre attention

Android 15 est enfin sorti de la version bêta et entièrement peaufiné pour les smartphones Pixel de Google. Les utilisateurs chevronnés d’Android connaissent la joie d’essayer les nouvelles versions majeures d’Android. Les nouvelles versions d’Android sont généralement passionnantes, mais on ne peut pas en dire autant des trois dernières mises à jour majeures.

Bien qu’Android ait mûri au cours des dernières années, l’impression générale est que Google n’apporte plus de changements significatifs ou d’ajouts de fonctionnalités aux versions majeures d’Android. Cette affirmation a encore du poids, mais je pense que Android 15 apporte de nombreux petits changements qui peuvent sembler insignifiants à première vue, mais qui font une énorme différence dans l’expérience de l’utilisateur.

Voici mon test d’Android 15 avec tout ce que j’aime et n’aime pas à propos de cette version.

Android 15 : ce que j’aime

Android 15 apporte de nombreuses améliorations de détail qui contribuent grandement à l’expérience utilisateur. Voici tout ce que j’aime dans cette mise à jour.

Stabilité et performances solides

D’emblée, je ne peux m’empêcher de remarquer à quel point la version d’Android 15 est stable par rapport à Android 14 l’année dernière. Je suppose que cela est dû au fait que Google a pris le temps de publier la mise à jour beaucoup plus tard que l’année dernière. Bien que la publication tardive ait pu déranger certaines personnes, je pense que Google a fait le bon choix en retardant la mise à jour.

Android 15 est stable et fonctionne bien, même sur un Pixel plus vieux que le récent Pixel 9 Pro que j’utilise aujourd’hui. Il fonctionne presque comme si je venais de déballer le téléphone et que je commençais à l’utiliser.

Il est courant que les utilisateurs soient confrontés à un effet placebo après une mise à jour majeure. Alors que j’avais l’impression de vivre la même chose, après avoir essayé Android 15 de manière exhaustive, je peux dire que les performances et la fluidité des transitions se sont considérablement améliorées.

Passer d’une application à l’autre et revenir en arrière via la navigation gestuelle, faire un swipe impromptu pour ouvrir les paramètres rapides et revenir à l’application, tout cela semble beaucoup plus vivant et donne à l’ensemble de l’expérience une impression de maturité. Oh, et vous ai-je dit à quel point l’ajout subtil à l’horloge de l’écran de verrouillage est agréable à regarder lorsque vous appuyez sur pour réveiller l’appareil ? Plutôt sympa, Google.

Les mises à jour de l’Android Dynamic Performance Framework, de la base de données SQLie et d’autres éléments pourraient être à l’origine de ces améliorations. Bien qu’elle n’ait pas encore été mise en œuvre, la prise en charge de la taille de page de 16 Ko sur Android devrait permettre d’améliorer les performances de 10 % supplémentaires. Google indique qu’il travaille avec les constructeurs dans ce sens.

Améliorations de l’interface utilisateur

Les utilisateurs aiment voir des changements d’interface dans les nouvelles versions, et bien qu’Android 15 n’en apporte pas beaucoup, il apporte de petits changements qui ont un impact assez significatif, à commencer par le geste de retour prédictif.

Les animations du geste prédictif de retour sont excellentes. Elles combinent l’haptique de votre appareil et des animations subtiles dans les bordures de l’application sur l’écran pour vous faire savoir quand le geste de retour est déclenché. Tout cela en affichant ce qui se trouve derrière la page que vous essayez de quitter. Les gestes prédictifs de retour fonctionnent d’une page à l’autre et même les fenêtres contextuelles telles que le clavier et Entourer pour chercher sont une touche géniale.

Bien que réservé aux Pixel, le nouveau panneau de volume est excellent, avec la possibilité de changer d’appareil de lecture audio directement depuis le panneau. Les curseurs pour les différents volumes de médias sont maintenant en ligne avec les dernières directives de conception. De plus, le panneau affiche également le média en cours de lecture et permet de contrôler l’ANC, le Spatial Audio et les sous-titres en direct.

Je ne sais pas si les contrôles ANC et Spatial Audio sont exclusifs aux Pixels et Pixel Buds, mais étant donné que les API sont ouvertes, techniquement n’importe quel OEM devrait être en mesure d’implémenter ces contrôles, s’ils utilisent cette disposition de panneau de volume, c’est-à-dire. Néanmoins, l’ajout de ce nouveau panneau est une touche agréable qui aurait dû être présente bien plus tôt. Mieux vaut tard que mal, je suppose.

Le menu de configuration du fond d’écran a également été amélioré. Il n’y a rien d’extraordinaire à cela, mais c’est tout de même un changement bienvenu. De même, les paramètres Bluetooth disposent désormais d’une option d’activation automatique. Il s’agit d’améliorer la nouvelle expérience Find My Device, afin que vous puissiez retrouver facilement les appareils perdus. Plutôt sympa.

Un pas de plus vers la sensation de ne pas être sous Android Stock

L’argument selon lequel l’interface Pixel UI manque toujours de fonctionnalités est toujours vrai, mais il l’est moins depuis la mise à jour Android 15. Certes, elle n’est pas encore proche de OneUI de Samsung et d’OxygenOS de OnePlus, mais on s’en rapproche. Voici un aperçu des caractéristiques de certains des ajouts les plus importants d’Android 15 :

L’enregistrement partiel de l’écran vous permet de choisir l’application que vous souhaitez enregistrer. De plus, lorsque vous partagez votre écran sur des applications telles que Google Meet, la protection contre le partage d’écran entre en action et bloque l’affichage des notifications sur l’écran du destinataire. Elle m’a déjà été extrêmement utile dans de nombreuses situations.

Espace privé fait d’une pierre de coups. Vous pouvez essentiellement cloner, verrouiller et masquer des applications à l’aide d’une seule fonction. C’est génial car toutes les fonctionnalités sont regroupées sous un même toit au lieu d’être dispersées dans les Paramètres comme dans certaines interfaces utilisateur. En outre, Google a également mis en place d’autres fonctionnalités qui vous aideront à éviter de vous faire arnaquer. Certaines d’entre elles sont exclusives à Android 15, d’autres non, mais elles méritent d’être mentionnées.

D’autre part, Android dispose enfin d’un menu Bluetooth qui vous permet de changer d’appareil Bluetooth à la volée. Cela a pris du temps à Google, mais c’est enfin là.

L’archivage d’applications est l’équivalent pour Android de la fonction de déchargement d’applications d’iOS. Elle vous aide à libérer de l’espace pour les applications que vous n’utilisez plus. Pour ce faire, elle conserve les données de l’application et retire l’APK de base de l’espace de stockage de votre téléphone. Je n’arrive toujours pas à croire que la présentation des Paramètres rapides n’ait pas été modifiée jusqu’à présent. Il est désormais beaucoup plus accessible en mode paysage.

Enfin, App Pairs, comme son nom l’indique, vous permettra d’enregistrer une paire d’applications sur l’écran d’accueil, que vous pourrez ensuite lancer en écran partagé en tapant sur le raccourci. Cela pourrait servir de raccourci multitâche rapide si vous utilisez souvent deux applications en même temps.

De nombreuses fonctionnalités de sécurité

Android 15 est axé sur la protection de la vie privée et la sécurité et il y a beaucoup d’ajouts dans ce domaine.

Il y a la protection contre le vol, qui n’est pas exactement une exclusivité Android 15 ou Pixel, mais qui est maintenant déployée sur la plupart des appareils Android. La protection contre le vol détecte les mouvements brusques et verrouille automatiquement votre appareil Android. Cela peut s’avérer utile au cas où un voleur arrache et tente de s’enfuir avec votre téléphone.

De même, la fonction de verrouillage à distance peut s’avérer utile si votre appareil est volé et que vous souhaitez verrouiller son écran. Il vous suffit de vous rendre sur Android.com/lock, d’entrer votre numéro de téléphone et de cliquer sur Verrouiller l’appareil.

Android 15 : ce que je n’aime pas

Bien qu’Android 15 remporte de nombreux succès, il y a des choses que j’aurais aimé voir ajoutées ou améliorées par Google. Voici tout ce que je n’aime pas dans Android 15.

Les affreux Paramètres rapides demeurent

J’ai essayé d’aimer le panneau des paramètres rapides que Google a introduit dans Android 12, mais je n’y suis pas parvenu. Les énormes tuiles prennent beaucoup d’espace inutilement. Cela aurait pu être utile pour ajouter d’autres tuiles, ce qui va à l’encontre de l’objectif des tuiles de réglages « rapides ». J’adore la récente implémentation par Nothing des tuiles de réglages rapides dans Nothing OS 3.0, et quelques rapports ont suggéré qu’Android 16 pourrait apporter des réglages rapides réorganisés. Néanmoins, j’aurais préféré voir Google réorganiser les paramètres rapides dans Android 15.

L’une des choses que j’attendais avec impatience dans Pixel UI et Launcher est le déploiement du nouveau widget Bref revu et corrigé, ainsi que la possibilité de masquer le widget. Google n’a livré aucune de ces fonctionnalités bien qu’elles aient été testées en interne pendant un certain temps.

Je l’attendais avec impatience. Le widget actuel, qui fait partie de l’application Google, semble toujours incomplet. Même si je voulais l’utiliser, deux widgets « En un coup d’œil » sur l’écran d’accueil seraient horribles. Le lanceur Pixel reste l’application Google la plus ignorée.

Pas de widgets pour l’écran de verrouillage

Bien qu’Android 15 ajoute des widgets d’écran de verrouillage aux tablettes, les téléphones Android n’en bénéficient pas. L’idée d’avoir des widgets sur l’écran de verrouillage comme sur Nothing OS aiderait énormément les utilisateurs à faire des choses ou à jeter un coup d’œil sans déverrouiller l’appareil.

J’aurais aimé que Google travaille à l’introduction de widgets sur l’écran de verrouillage des téléphones et j’espère maintenant qu’Android 16 le fera.

Inconsistances de Material You

Nous avons eu trois versions majeures depuis la sortie de Material You et il y a encore des incohérences. Bien que l’interface utilisateur ait reçu de bonnes améliorations dans Android 15, je ne peux pas ignorer le fait que les icônes thématiques ne sont toujours pas complètement adoptées par les développeurs d’applications et que Google n’a pas imposé la même chose.

Il y a encore beaucoup d’icônes, y compris quelques applications Google ironiquement, qui ne prennent pas en charge les icônes thématiques. Les Pixel étaient également censés disposer d’un bouton « Forcer les icônes thématiques », mais il n’y a pas eu de mise à jour à ce sujet ni de date d’arrivée.

Toujours pas de santé de la batterie

J’ai l’impression que j’attends la fonction Santé de la batterie depuis une éternité. Google a testé cette fonctionnalité dans la version bêta d’Android 13, et bien que les API soient prêtes et accessibles aux applications tierces, il n’y a toujours pas de moyen officiel de vérifier le pourcentage de santé de la batterie sur l’interface Pixel. Des constructeurs comme OnePlus ont déjà mis en place cette fonctionnalité, je me demande donc pourquoi Google met tant de temps à l’ajouter à Android.

La fonction Component Health, bien que disponible dans Android 15 QPR 1 Beta, n’est pas encore arrivée dans la version stable. Ainsi, des éléments tels que le stockage et la santé de la batterie ne sont pas encore disponibles. Nous espérons que cette fonctionnalité sera intégrée dans les prochaines versions.

Verdict d’Android 15 : petits ajouts, grand impact

Ayant utilisé Android 15 depuis la première Developer Preview, je peux définitivement dire que la dernière mise à jour apporte des améliorations dignes d’être appelées une mise à jour majeure. La version est livrée avec de nombreuses fonctionnalités qui ont été éclipsées par la façon dont Google procède habituellement pour lancer des fonctionnalités (c.-à-d., progressivement).

Alors que j’espérais voir des fonctionnalités telles que l’état de la batterie, les widgets de l’écran de verrouillage et un panneau de réglages rapides redessiné, je peux conclure que des ajouts tels que l’espace privé, les paires d’applications, l’enregistrement partiel de l’écran et l’archivage d’applications en font une version plutôt bonne.