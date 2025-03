Honor prépare un smartphone compact et ultrafin de 6,3 pouces

Les fabricants de smartphones semblent renouer avec une tendance passée : la quête de la finesse et de la compacité. Samsung a récemment dévoilé le Galaxy S25 Edge, un modèle ultrafin destiné à concurrencer les prochains iPhone d’Apple.

Parallèlement, Honor prépare un smartphone compact de 6,3 pouces, selon une fuite de Digital Chat Station sur Weibo. Cette initiative pourrait inciter d’autres marques chinoises à développer des appareils plus fins et plus conviviaux.

Le Galaxy S25 Edge se distingue par son design ultrafin et ses caractéristiques techniques avancées. Selon les informations disponibles, il serait équipé d’un écran OLED de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, offrant une résolution de 2 400 x 1 080 pixels. Sous le capot, on retrouverait le processeur Qualcomm Snapdragon 8 Elite, accompagné de 12 Go de RAM et de plusieurs options de stockage allant jusqu’à 512 Go. La partie photo serait assurée par un capteur principal de 200 mégapixels, complété par un ultra grand-angle de 50 mégapixels. La batterie, d’une capacité de 4000 mAh, devrait supporter une charge rapide de 25W.

Honor: vers un smartphone compact et ultrafin

De son côté, Honor travaillerait sur un smartphone compact de 6,3 pouces, décrit comme « ultrafin » par la source. Bien que les détails techniques soient encore rares, cette initiative montre la volonté de la marque de proposer des appareils alliant portabilité et performance.

Honor, déjà reconnu pour ses modèles pliables ultrafins, pourrait ainsi renforcer sa position sur le marché des smartphones compacts.

L’adoption de la technologie des batteries au silicium-carbone (Si/C) par les fabricants chinois joue un rôle clé dans cette tendance. Ces batteries offrent une densité énergétique plus élevée que les batteries lithium-ion traditionnelles, permettant d’augmenter la capacité sans accroître le volume. Cette avancée technologique facilite la conception de smartphones plus fins sans compromettre l’autonomie.

Un marché en quête d’innovation

Le retour des smartphones fins et compacts témoigne de la recherche constante d’innovation dans un marché saturé. Les consommateurs, toujours à la recherche de nouveautés, pourraient être séduits par ces designs épurés et ces technologies avancées.

La concurrence entre les fabricants pour proposer des appareils alliant finesse, performance et autonomie pourrait redéfinir les standards du marché dans les années à venir.