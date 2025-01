La série Galaxy S25 de Samsung, attendue avec impatience, promet d’être l’un des lancements majeurs de 2025, notamment grâce à ses fonctionnalités avancées basées sur l’IA. De nouvelles fuites suggèrent que les nouveaux flagships de Samsung pourraient abandonner la commande vocale classique « Hey Google » au profit d’une toute nouvelle interaction.

« Hey Gemini » : un nouveau standard pour l’assistant vocal

Selon des documents promotionnels supposément fuités, l’assistant IA des Galaxy S25 pourrait être activé via la commande « Hey Gemini ». Bien que les visuels mentionnent encore « Hey Google Gemini », il semble probable que « Hey Gemini » devienne la nouvelle norme.

Samsung a déjà fait allusion à cette évolution par le passé, notamment avec son prototype XR (Extended Reality) connu sous le nom de Project Moohan, qui utilisait déjà la commande « Hey Gemini ». Si cela se confirme, ce changement représenterait un tournant majeur dans la manière dont les utilisateurs interagissent avec leurs appareils Android.

Exclusivités Google Gemini sur les Galaxy S25 ?

Il y a également des rumeurs selon lesquelles les Galaxy S25 bénéficieront de fonctionnalités exclusives de Google Gemini, le dernier modèle de langage avancé de Google. Cette exclusivité renforcerait la position des Galaxy S25 en tant que téléphones phares de l’écosystème Android.

Cependant, une question persiste : comment coexisteront Bixby et Gemini ? Samsung a beaucoup investi dans la refonte de son assistant vocal Bixby, qui pourrait également intégrer des technologies d’IA avancées pour concurrencer Apple Intelligence. Si ces deux assistants devaient cohabiter sur un même appareil, Samsung devra clarifier leurs rôles respectifs.

La fin de Google Assistant et Siri tel qu’on les connaît

Le passage à « Hey Gemini » illustre une tendance plus large dans l’industrie mobile. Google Assistant semble sur le point d’être entièrement remplacé par Gemini, tandis qu’Apple adopte une approche similaire avec Siri, qui sera bientôt intégré à ChatGPT.

Pendant des années, Siri et Google Assistant ont été critiqués pour leurs limitations. Avec l’introduction de Large Language Model (LLM, Large Language Models), ces assistants vocaux ont une opportunité unique de regagner la confiance des utilisateurs.

Une ère nouvelle pour les assistants vocaux

Si « Hey Gemini » tient ses promesses et offre une expérience réellement intuitive et intelligente, cela pourrait marquer la fin des frustrations liées aux assistants vocaux traditionnels. Adieu les assistants qui ne comprenaient pas nos demandes, et bienvenue à une IA qui anticipe nos besoins avec précision.

Samsung, en partenariat avec Google, semble prêt à redéfinir les standards de l’interaction vocale avec les Galaxy S25. Reste à voir si cette technologie sera suffisamment convaincante pour séduire les utilisateurs et ouvrir la voie à une adoption généralisée sur d’autres appareils Android.

Rendez-vous le 22 janvier pour la Galaxy Unpacked et une plongée au cœur de cette nouvelle génération d’assistants intelligents !