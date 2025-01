Nintendo Switch 2 : 15 millions de ventes dès la première année ?

Après l’annonce officielle de la Nintendo Switch 2, les attentes sont élevées pour la nouvelle console de Nintendo. Selon des analystes de l’industrie, la Switch 2 pourrait se vendre à 15 millions d’unités dès sa première année.

Pourtant, dépasser les ventes totales de la Switch originale, qui a atteint 147 millions d’unités depuis 2017, ne sera pas une tâche facile, surtout sans l’effet boost des confinements qui avait dynamisé les ventes de la première génération.

Un défi de transition entre deux générations

Pour George Jijiashvili, analyste spécialisé, le succès de la Switch 2 dépendra principalement de la manière dont Nintendo gérera cette transition générationnelle. « Le plus grand défi sera de convaincre les utilisateurs d’adopter la Switch 2 tout en continuant à soutenir et engager ceux qui restent fidèles à la Switch originale », souligne-t-il.

Avec une base d’utilisateurs estimée à 105 millions d’unités actives, Nintendo a une audience déjà conquise, mais qu’il faudra motiver à passer à la nouvelle génération.

Pourquoi pas « Super Nintendo Switch » ?

La simplicité du nom « Nintendo Switch 2 » a suscité des débats parmi les fans. Certains auraient préféré un nom plus inspiré, comme « Super Nintendo Switch », qui rendrait hommage aux consoles classiques de Nintendo. Cependant, la société semble vouloir éviter une répétition de la confusion générée par le nom Wii U, qui avait laissé croire à de nombreux consommateurs qu’il s’agissait d’une simple mise à jour de la Wii, et non d’une console totalement nouvelle.

Des prévisions de vente ambitieuses

Les prévisions de ventes pour la Switch 2 varient. Alors que Bloomberg anticipe 20 millions d’unités vendues la première année, George Jijiashvili adopte une approche plus prudente avec une estimation de 14,7 millions d’unités pour 2025. Cependant, il avertit que la Switch 2 pourrait perdre son élan plus rapidement que la console originale, surtout si Nintendo ne parvient pas à maintenir un flux constant de jeux exclusifs et convaincants.

Une concurrence accrue

La Switch 2 ne sera plus la seule console hybride du marché. Le concept de jouer à domicile ou en déplacement, qui avait fait le succès de la première Switch, a été adopté par des concurrents comme le Steam Deck de Valve et ses alternatives. Bien que Nintendo dispose toujours d’un avantage majeur avec ses exclusivités first-party comme Zelda ou Mario Kart, l’entreprise devra se démarquer rapidement pour maintenir sa domination sur le marché.

Une sortie stratégique en 2025

Nintendo a annoncé qu’un événement Nintendo Direct dédié à la Switch 2 aura lieu en avril 2025, avec une sortie prévue pour la première moitié de l’année. La stratégie consistera à captiver rapidement l’attention du public avec des titres de lancement forts et une rétrocompatibilité annoncée pour sa ludothèque Switch. Avec des analystes comme Jijiashvili suggérant que cette génération pourrait déterminer la capacité de Nintendo à surpasser ses concurrents, la Switch 2 devra frapper fort dès son lancement.

Avec des attentes aussi élevées et un marché plus compétitif, la Switch 2 devra jongler entre innovation technologique et attrait pour sa base de fans existante. Si Nintendo réussit cette transition délicate, la Switch 2 pourrait bien marquer un nouveau chapitre glorieux dans l’histoire de la société.