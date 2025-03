Honor 400 et 400 Pro : Le Snapdragon 7 Gen 4 au rendez-vous, premières spécifications dévoilées

Honor s’apprête à dévoiler sa nouvelle série Honor 400 en Chine, et grâce à Digital Chat Station, nous avons désormais un premier aperçu des spécifications attendues.

Honor 400 : un écran 1.5K et un Snapdragon 7 Gen 4

Le Honor 400 devrait être équipé d’un écran OLED de 6,55 pouces avec une résolution 1.5K et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. La grande nouveauté vient du processeur : après avoir utilisé le Snapdragon 7 Gen 3 dans les Honor 200 et Honor 300, la marque serait sur le point d’adopter le Snapdragon 7 Gen 4 (référence SM7750) pour le Honor 400.

Si cela se confirme, le Honor 400 serait l’un des premiers smartphones à être équipé de cette nouvelle puce, au même titre que l’iQOO Z10, qui est également attendu avec le Snapdragon 7 Gen 4.

Honor 400 Pro : un écran plus compact et un Snapdragon 8 Gen 3

Le Honor 400 Pro, quant à lui, conservera le Snapdragon 8 Gen 3, déjà présent dans le Honor 300 Pro. Ce modèle sera légèrement plus compact avec un écran OLED de 6,69 pouces (contre 6,78 pouces sur son prédécesseur), toujours avec une résolution 1.5K et un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Cette stratégie permettrait à Honor de capitaliser sur la puissance du Snapdragon 8 Gen 3 tout en optimisant l’expérience utilisateur avec un écran plus petit, mais toujours performant.

Qu’en est-il du Honor 400 Ultra ?

Pour le moment, aucune information n’a fuité concernant le Honor 400 Ultra. Cependant, si Honor suit la logique des précédentes générations, on peut s’attendre à un modèle encore plus premium, potentiellement équipé d’une meilleure caméra et d’une charge rapide plus performante.

Série Honor 400 : un lancement imminent en Chine

Avec ces nouvelles améliorations, Honor continue de s’imposer comme un acteur clé du marché des smartphones en Chine. L’introduction du Snapdragon 7 Gen 4 sur le Honor 400 pourrait séduire ceux à la recherche d’un smartphone performant en milieu de gamme, tandis que le Honor 400 Pro promet une puissance digne des flagships avec son Snapdragon 8 Gen 3.

Restez connectés pour plus d’informations sur la date de lancement officielle et les prix !