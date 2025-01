vivo X200s : Une version améliorée du vivo X200 se profile à l’horizon

Après avoir dévoilé en octobre 2024 sa série vivo X200 en Chine, comprenant les modèles vivo X200, X200 Pro et X200 Pro Mini, vivo semble prêt à enrichir sa gamme avec une nouvelle version. Baptisé vivo X200s, ce modèle représenterait une mise à jour incrémentale de la série, en apportant quelques améliorations notables.

Voici ce que l’on sait grâce aux récentes fuites partagées par le célèbre Digital Chat Station (DCS).

Caractéristiques clés du vivo X200s

Le vivo X200s serait équipé du tout nouveau Dimensity 9400+, une version overclockée du Dimensity 9400 présent sur les modèles X200. Ce chipset, qui devrait être lancé dans les prochains mois, offrirait des performances accrues pour un usage multitâche et des expériences de jeu fluides.

Le smartphone arborerait un écran OLED LTPS plat de 6,67 pouces avec une résolution 1.5K. Cette dalle offrirait une expérience visuelle haut de gamme grâce à des couleurs riches et des bords ultra-fins sur trois côtés, une évolution notable par rapport au design des modèles X200.

Bien que le module caméra arrière conserve son agencement avec un grand objectif rond et une configuration à trois capteurs, la bague de l’objectif principal serait repensée pour devenir plus fine. Ce petit ajustement devrait améliorer l’esthétique globale du téléphone, le rendant plus élégant et minimaliste.

Capteur d’empreintes à ultrasons

Selon les précédentes informations de DCS, le vivo X200s inclura également un capteur d’empreintes digitales intégré à l’écran, utilisant une technologie ultrasonique pour une sécurité renforcée et une détection plus rapide.

Date de lancement prévue

Bien que vivo n’ait pas encore confirmé la sortie du vivo X200s, il est probable que ce modèle soit dévoilé en avril 2025, soit 6 mois après le lancement de la série vivo X200. L’entreprise pourrait également profiter de cet événement pour annoncer le très attendu vivo X200 Ultra, équipé du processeur Snapdragon 8 Elite. Cependant, aucune information ne permet de dire si vivo prévoit également des versions « S » pour les modèles X200 Pro et X200 Pro Mini.

Avec des spécifications similaires à celles du vivo X200, mais boostées par le Dimensity 9400+ et un design affiné, le vivo X200s s’annonce comme une option attrayante pour ceux qui recherchent des performances de pointe et une esthétique moderne. Il reste à voir si vivo étendra cette stratégie « S » à d’autres modèles de sa gamme, ou si cette version sera limitée à quelques marchés stratégiques.

Rendez-vous en avril 2025 pour découvrir si le vivo X200s saura conquérir le marché avec ces nouveautés prometteuses.