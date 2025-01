Accueil » Good Lock enfin disponible partout grâce au Play Store et One UI 7 !

Good Lock enfin disponible partout grâce au Play Store et One UI 7 !

Le célèbre framework Good Lock de Samsung, connu pour permettre une personnalisation approfondie de l’interface One UI sans avoir besoin de rooter son appareil ou de réaliser des manipulations complexes, va enfin s’ouvrir à un public mondial.

Jusqu’à présent limité à certaines régions via le Galaxy Store, Good Lock sera bientôt disponible sur le Google Play Store dans tous les pays, avec l’arrivée de One UI 7.

Good Lock: Une personnalisation sans limites

Depuis plusieurs années, Good Lock offre aux utilisateurs de Galaxy un contrôle accru sur leur appareil. Avec cette application, vous pouvez modifier l’apparence et le fonctionnement des éléments natifs de Samsung, tels que le lanceur de l’appareil, pour répondre à des besoins spécifiques. Par exemple, Good Lock vous permet de lancer des applications sur l’écran externe des Galaxy Z Flip ou même de résoudre certains défauts de l’interface Android de Samsung.

Cette ouverture mondiale via le Play Store signifie que plus de Galaxy utilisateurs pourront accéder à ces fonctionnalités avancées sans restrictions régionales. Cette initiative, confirmée par un post officiel sur le forum coréen de Samsung, marque un tournant majeur pour l’écosystème Galaxy.

Une refonte complète de Good Lock

Parallèlement à cette expansion, Samsung prévoit une refonte significative de l’application Good Lock. Le design de l’application principale sera revu pour offrir une interface utilisateur plus intuitive et plus pratique. Parmi les nouveautés annoncées :

Un nouvel onglet « Ma page » : Cette section permettra de gérer plus facilement les applications Good Lock installées, d’effectuer des réinitialisations, ou encore d’organiser les modules en fonction des besoins.

Un filtre amélioré pour explorer les fonctionnalités : Les utilisateurs pourront trier et rechercher des fonctionnalités spécifiques parmi les différents modules proposés par Good Lock.

En outre, certains modules actuellement indisponibles recevront des mises à jour majeures avec One UI 7, élargissant encore les options de personnalisation pour les utilisateurs.

One UI 7: Une nouvelle étape pour Good Lock

Actuellement en version bêta sur les Galaxy S24, One UI 7 est attendu pour un lancement officiel avec la série Galaxy S25 prévue en janvier 2025. Cette mise à jour marque une avancée majeure dans l’expérience utilisateur Samsung, notamment grâce à l’intégration mondiale de Good Lock.

Avec cette stratégie, Samsung renforce son avantage en matière de personnalisation face à ses concurrents. Alors que des marques comme Apple restent conservatrices sur les options de personnalisation, Samsung mise sur une flexibilité accrue, offrant ainsi à ses utilisateurs une expérience vraiment sur mesure.

L’expansion mondiale de Good Lock via le Play Store est une excellente nouvelle pour les amateurs de personnalisation. Elle simplifie l’accès à des outils qui étaient auparavant réservés à certaines régions et montre l’engagement de Samsung à offrir plus de liberté et de contrôle à ses utilisateurs.

Avec One UI 7 et ses fonctionnalités enrichies, Samsung s’impose comme un leader dans le domaine de la personnalisation mobile, tout en renforçant son écosystème Galaxy pour séduire de nouveaux utilisateurs.