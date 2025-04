vivo X200s, vivo Pad5 Pro, vivo Pad SE, vivo Watch5 : le point sur les teasers de vivo

vivo a commencé à teaser les prochains smartphones de la série X200, dont le vivo X200 Ultra. Aujourd’hui, vivo a publié des images du smartphone vivo X200s, montrant son design. Elle a également publié des images des tablettes vivo Pad5 Pro et vivo Pad SE, ainsi que de la vivo Watch5.

vivo X200s

vivo affirme que le vivo X200s sera le téléphone phare à écran plat le plus puissant qui soit, à la fois beau, bon pour la prise de photos et bon pour l’utilisation. L’entreprise a publié des images du téléphone en couleurs lavande et bleu menthe.

Selon Digital Chat Station, le smartphone sera doté d’un écran AMOLED BOE Q10 de 6,67 pouces avec une résolution 1,5K avec des bords ultra-fins sur les trois côtés. vivo a déjà confirmé que ce sera l’un des premiers smartphones à être alimenté par le SoC Dimensity 9400+ de MediaTek.

Le smartphone serait doté d’un capteur d’empreintes digitales à ultrasons amélioré, d’un capteur photo principal de 50 mégapixels, d’un appareil photo ultra-large de 50 mégapixels et d’un téléobjectif à périscope 3X de 50 mégapixels avec une optique ZEISS. Il devrait être doté d’une batterie de 6 000 mAh+ et prendre en charge la charge filaire de 90 W et la charge sans fil.

vivo Pad5 Pro

La vivo Pad5 Pro serait équipée d’un écran LCD 3,1K 144 Hz de 13 pouces, d’un SoC Dimensity 9400+, d’une caméra arrière de 13 mégapixels, d’une caméra avant de 8 mégapixels, de 8 haut-parleurs et d’une énorme batterie de 12 000 mAh avec prise en charge de la charge rapide de 66 W.

La tablette devrait être disponible en 8 Go + 256 Go, 12 Go + 256 Go, 12 Go + 512 Go et 16 Go + 512 Go dans les coloris Spring Tide Blue, Cold Star Gray, Cloud Pink et Light Feather White.

vivo Pad SE

La vivo Pad SE est dotée d’un écran LCD de 12,25 pouces avec Soft Light Edition en option, doté de la technologie AG nano texture. Il prendrait en charge une charge de 15 W et serait disponible en versions 6 Go + 128 Go, 8 Go + 128 Go et 8 Go + 256 Go dans les coloris bleu, titane et gris foncé.

vivo Watch 5

La vivo Watch 5 fonctionnerait sous Blue OS et serait disponible en noir étoilé, blanc clair de lune, avec des options de bracelet en acier inoxydable et en cuir, en plus d’un bracelet en silicone.

vivo dévoilera le design du vivo X200 Ultra dans les prochains jours, puisqu’il sera également présenté dans le courant du mois. Nous devrions connaître la date exacte de lancement de ces appareils dans le courant de la semaine prochaine.