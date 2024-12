Dimensity 9400+ : Une version encore plus puissante en préparation ?

Le 9 octobre 2024, MediaTek a dévoilé son dernier processeur mobile haut de gamme, le Dimensity 9400. Construit par TSMC à l’aide de son procédé de gravure en 3 nm de seconde génération (N3E), ce processeur est une véritable prouesse technologique. Avec une taille impressionnante de 150 mm² et 30 milliards de transistors, il est le plus grand chipset jamais conçu pour un smartphone.

Le Dimensity 9400 se distingue par une efficacité énergétique améliorée de 40 % par rapport au modèle précédent, le Dimensity 9300. Ce gain est attribué à l’optimisation du processus de gravure et à l’absence de cœurs d’efficacité énergétique. En effet, tout comme son prédécesseur, le Dimensity 9400 adopte une configuration avec quatre cœurs « ultra-large » Prime et quatre cœurs « big » pour maximiser les performances, sans intégrer de cœurs dédiés à l’efficacité énergétique.

Cette configuration avait déjà fait ses preuves avec le vivo X100, et MediaTek capitalise sur ce succès. Impressionnée, vivo a choisi d’équiper sa prochaine série vivo X200 du nouveau Dimensity 9400, confirmant la compétitivité du processeur dans le segment des smartphones haut de gamme.

Un aperçu du Dimensity 9400+ : des améliorations mineures, mais stratégiques

Des rumeurs, relayées par Digital Chat Station sur Weibo, évoquent une version améliorée appelée Dimensity 9400+. Celle-ci devrait bénéficier de fréquences d’horloge légèrement augmentées pour le processeur et le GPU, dans le but de combler partiellement l’écart avec le Snapdragon 8 Elite de Qualcomm, actuellement le processeur mobile le plus rapide du marché.

Le Dimensity 9400+ pourrait atteindre une fréquence de 3,70 GHz, contre 3,63 GHz pour le Dimensity 9400 standard. Cependant, Qualcomm conserve une avance confortable avec ses deux cœurs Prime cadencés à 4,32 GHz et ses six cœurs Performance à 3,53 GHz.

Le Dimensity 9400+ devrait équiper la série OPPO Find X8, qui inclura trois modèles dotés d’écrans de 6,3 pouces, 6,6 pouces et 6,8 pouces. Cette gamme phare de OPPO est attendue pour le premier semestre 2025.

MediaTek : un leader mondial encore peu présent aux États-Unis

Bien que MediaTek soit le premier concepteur de processeurs pour smartphones au monde, devançant Qualcomm, son influence reste limitée sur le marché américain. Cette faible adoption s’explique en partie par l’image de MediaTek, souvent perçue comme un fabricant de puces pour appareils d’entrée et de milieu de gamme. De plus, la notoriété de Qualcomm et de sa gamme Snapdragon domine largement en Amérique du Nord, malgré les prouesses des Dimensity 9300 et 9400.

Avec le Dimensity 9400 et son potentiel successeur, MediaTek continue de repousser les limites des performances mobiles tout en répondant aux besoins des fabricants, comme vivo et OPPO. Cependant, la concurrence avec Qualcomm reste féroce, notamment dans le segment premium. Tandis que Qualcomm mise sur des fréquences d’horloge encore plus élevées, MediaTek cherche à séduire les utilisateurs grâce à une combinaison de puissance brute, d’efficacité énergétique et de coûts compétitifs.

En attendant le lancement des smartphones équipés du Dimensity 9400 et du 9400+, il est clair que MediaTek s’impose comme un acteur incontournable dans l’évolution des technologies mobiles.