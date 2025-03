Vivo X200 Ultra : Un bouton photo révolutionnaire !

Vivo a commencé à teaser ses prochains modèles phares en Chine, dont les très attendus Vivo X200S et Vivo X200 Ultra, prévus pour la seconde moitié du mois d’avril. En amont de ce lancement, Han Boxiao, chef de produit chez Vivo, a dévoilé la première image officielle du Vivo X200 Ultra, révélant un élément clé de son design.

Sur l’image partagée, on ne voit pas l’écran ni le dos du smartphone, mais le flanc droit du Vivo X200 Ultra. Ce dernier présente un nouveau bouton matériel dédié à la photographie, une première pour Vivo. Ce bouton, souligné par une bande bleue distinctive, se situe vers le bas du châssis.

Il ne s’agit pas d’un simple bouton poussoir : il semble aussi intégrer une fonction de glissement, permettant potentiellement de contrôler des paramètres comme le zoom, la mise au point ou l’exposition.

Ce design est pensé pour améliorer l’expérience photo, notamment en mode paysage, en offrant des contrôles plus intuitifs pour les passionnés de photographie mobile.

Vivo X200 Ultra : Des performances photographiques haut de gamme

Sans surprise, le Vivo X200 Ultra misera sur la photographie comme argument principal. D’après les rumeurs et fuites précédentes, il sera équipé d’un triple capteur photo, dont :

Un capteur principal Sony LYT-818 de 50 mégapixels avec stabilisation optique (OIS) ;

Un objectif ultra grand-angle Sony LYT-818 également de 50 mégapixels ;

Un téléobjectif périscopique de 200 mégapixels, signé Samsung (HP9), avec OIS et zoom optique longue portée.

Pour compléter cette configuration ambitieuse, le smartphone intégrera la puce Vivo S1 dédiée au pré-traitement des images, ainsi que la V3+ pour le traitement post-capture. Il sera également accompagné d’un triple flash LED, promettant des performances solides en conditions de faible luminosité.

Un design plus fin que l’iPhone 16 Pro Max

Toujours selon la photo partagée par Han Boxiao, le Vivo X200 Ultra serait plus fin que l’iPhone 16 Pro Max, tout en intégrant un matériel haut de gamme. Ce positionnement est cohérent avec les ambitions de Vivo de se placer comme référence dans la photographie mobile.

Avec ce design raffiné, un bouton photo innovant et une configuration photo surpuissante, le Vivo X200 Ultra s’annonce comme l’un des smartphones les plus attendus d’avril 2025. Il ne reste plus qu’à attendre sa présentation officielle pour confirmer ces promesses.