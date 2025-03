Vivo X Fold 4 : Snapdragon 8 Gen 3, positionnement prix et lancement 2025

L’année dernière, Vivo a lancé les Vivo X Fold 3 et X Fold 3 Pro, équipés respectivement des puces Snapdragon 8 Gen 2 et Snapdragon 8 Gen 3. Alors que la version Pro visait le segment ultra-premium, le modèle standard offrait des performances de flagship à un prix plus accessible, attirant ainsi un large public.

Selon les premières rumeurs, Vivo ne proposerait qu’un seul modèle pliable cette année au lieu de deux. Une fuite récente de Digital Chat Station révèle que le Vivo X Fold 4 sera équipé du Snapdragon 8 Gen 3, et non du Snapdragon 8 Elite comme le laissaient entendre certaines spéculations.

Un positionnement tarifaire clé face à Honor et OPPO

L’une des raisons principales de ce choix est la stratégie de prix. L’an dernier, le Vivo X Fold 3 était proposé entre 6 999 et 8 999 yuans (~ 900 – 1 150 euros), tandis que le X Fold 3 Pro démarrait à 9 999 yuans (~1 280 euros). Le modèle standard s’est vendu en bien plus grande quantité, confirmant que les consommateurs privilégient le rapport qualité-prix dans le segment des smartphones pliables.

Honor a suivi une stratégie analogue avec le Magic Vs3, qui utilisait le Snapdragon 8 Gen 2 et était vendu entre 6 999 et 8 999 yuans (~ 900 – 1 150 euros), tandis que le Magic V3, doté du Snapdragon 8 Gen 3, coûtait entre 8 999 et 10 999 yuans (~ 1 150 – 1 405 euros).

Toutefois, en 2024, Honor pourrait ne pas lancer de successeur au Magic Vs3, laissant un vide dans le marché des pliables « abordables ». Vivo a ainsi une opportunité en or pour capturer cette tranche de prix (6 999 – 8 999 yuans). En revanche, s’il optait pour une puce plus récente comme le Snapdragon 8 Elite, cela pourrait faire grimper le prix du Vivo X Fold 4 et le rendre moins compétitif face aux prochains modèles d’Oppo et Honor.

Lancement du Vivo X Fold 4 : prévu pour le troisième trimestre 2025

Le Vivo X Fold 4 devrait être officialisé au troisième trimestre 2025. Le Snapdragon 8 Elite 2, attendu en octobre 2025, pourrait bouleverser le marché, mais Vivo semble vouloir éviter une concurrence frontale avec des modèles équipés de cette puce plus puissante.

Avec un marché moins encombré cette année, les fabricants de smartphones pliables auront plus de chances d’augmenter leurs volumes de vente. Vivo semble donc faire un pari gagnant en misant sur une puce performante, mais éprouvée, plutôt que de courir après la dernière innovation au risque d’un positionnement tarifaire trop élevé.

Reste à voir si cette stratégie séduira les consommateurs, mais avec un prix compétitif et un segment moins saturé, le Vivo X Fold 4 pourrait bien s’imposer comme l’un des meilleurs pliables de l’année.