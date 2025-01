Galaxy S25 : Performances révélées sur GeekBench !

Le Galaxy S25 de Samsung a récemment fait son apparition sur la plateforme de benchmarking GeekBench, dévoilant ses performances impressionnantes et confirmant certains détails clés avant son lancement prévu début 2025. Cette fuite met en lumière le processeur personnalisé et la configuration améliorée de la mémoire du futur flagship de Samsung.

D’après les informations tirées de GeekBench, le Galaxy S25 sera équipé d’une version personnalisée du processeur Snapdragon 8 Elite, appelée Snapdragon 8 Elite for Galaxy. Ce processeur, optimisé spécifiquement pour les appareils Samsung, propose une fréquence d’horloge poussée à 4,47 GHz, contre 4,32 GHz pour la version standard du Snapdragon 8 Elite.

Grâce à ce processeur haut de gamme, le Galaxy S25 a atteint un score de 2 986 points en monocoeur et de 9 355 points en multi-coeurs. Bien que ces performances soient légèrement en deçà de celles du Galaxy S25 Ultra, qui a été benchmarké en novembre 2024, elles confirment un appareil performant, capable de gérer les tâches les plus exigeantes.

Une mémoire vive renforcée dans le Galaxy S25

La liste GeekBench confirme également que le modèle de base du Galaxy S25 sera équipé de 12 Go de RAM, une nette amélioration par rapport aux 8 Go du Galaxy S24. Ce changement s’aligne avec les rumeurs récentes indiquant que Samsung augmente la mémoire vive minimale sur toute la gamme Galaxy S25, offrant ainsi une meilleure fluidité dans le multitâche et les performances générales. Bien que seule une variante soit mentionnée, des options avec une mémoire supérieure pourraient également être disponibles.

Le Galaxy S25 sera livré avec Android 15 préinstallé, accompagné de la surcouche One UI 7 de Samsung. Cela garantit une expérience utilisateur moderne, avec des fonctionnalités avancées et des mises à jour transparentes. Parmi les nouveautés attendues, on retrouve la détection d’accidents de voiture, inspirée des fonctionnalités des iPhone, ainsi que la prise en charge des mises à jour sans interruption, une amélioration longtemps réclamée par les utilisateurs Samsung.

Date de sortie et disponibilité

La gamme Galaxy S25 devrait être dévoilée lors de l’événement Unpacked le 22 janvier 2024, avec des précommandes ouvertes peu de temps après. Les appareils devraient être disponibles à l’achat dès le 3 février 2024. Outre le Galaxy S25, Samsung prévoit également de lancer les modèles Galaxy S25+ et Galaxy S25 Ultra, qui intégreront des spécifications encore plus avancées.

Le Galaxy S25 s’annonce comme un sérieux concurrent dans le segment des smartphones premium. Avec son processeur Snapdragon 8 Elite for Galaxy, ses 12 Go de RAM, et son système Android 15, il promet des améliorations notables par rapport à son prédécesseur. Alors que nous attendons davantage de détails, notamment sur les spécifications des caméras et la batterie, les premiers benchmarks confirment que la gamme phare de Samsung pour 2024 est prête à rivaliser avec les meilleurs.