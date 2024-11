Vivo X200 Ultra : Capteur principal réduit, mais zoom 200 mégapixels amélioré ?

Xiaomi se prépare à lancer son prochain smartphone phare, le Xiaomi 15 Ultra, l’année prochaine, mais il devra faire face à une concurrence directe de la part du Vivo X200 Ultra. Ces deux appareils seront centrés sur la photographie et devraient conserver les capteurs principaux de 1 pouce de leurs prédécesseurs, bien que Vivo envisage apparemment un léger ajustement dans cette configuration.

Selon une fuite du célèbre leaker chinois Digital Chat Station, le Vivo X200 Ultra pourrait présenter un objectif principal de 50 mégapixels, mais avec un capteur légèrement plus petit, proche de 1/1,3 pouce, plutôt que le capteur de 1 pouce précédemment utilisé.

La raison pour laquelle Vivo opte pour ce changement reste floue, car un capteur plus grand permet généralement une meilleure capture de la lumière. Pourtant, le constructeur a déjà fait un choix similaire avec le vivo X200 Pro, lancé récemment, qui est passé d’un capteur Sony IMX 989 de 1 pouce sur le X100 Pro à un capteur de 1/1,28 pouce. Vivo affirme que ce nouveau capteur offre des performances équivalentes, voire supérieures dans certaines conditions, malgré sa taille réduite. Les premières critiques, comme celle de Ben Gadget, suggèrent en effet que la différence de qualité est minime, voire imperceptible.

On peut donc supposer que Vivo adoptera une approche analogue avec le vivo X200 Ultra, même si le capteur exact reste encore inconnu.

Un module à triple caméra pour le Vivo X200 Ultra

La fuite confirme également que le vivo X200 Ultra sera équipé d’un module à triple caméra, avec un objectif téléphoto de 200 mégapixels, doté d’un capteur de 1,4 pouce, pour des zooms encore plus détaillés. Le setup serait complété par un ultra grand-angle de 50 mégapixels, renforçant les capacités polyvalentes du smartphone en matière de photographie.

Bien que tout cela reste à confirmer, Vivo a récemment teasé un nouveau smartphone doté de la puce Snapdragon 8 Elite, ce qui laisse fortement présager qu’il s’agit bien du X200 Ultra.

La série X200 : déjà lancée, mais le Ultra arrive

Les autres modèles de la série, à savoir le X200, le X200 Pro et le X200 Pro Mini, sont déjà disponibles et sont équipés du Dimensity 9400, la puce haut de gamme de MediaTek. On s’attend à ce que le modèle Ultra reste fidèle à la connectivité par satellite, une fonctionnalité héritée de son prédécesseur, offrant une option de communication en cas de perte de signal traditionnel.

Avec ces améliorations techniques et les spécifications avancées de son module photo, le Vivo X200 Ultra semble prêt à rivaliser avec le Xiaomi 15 Ultra et à captiver les utilisateurs à la recherche d’un smartphone axé sur la photographie de haute qualité.