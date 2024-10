Accueil » Mac mini M4 révolutionnaire : plus compact, plus puissant, avec la puce M4

Apple se prépare à un lancement majeur de nouveaux Mac équipés de la puce M4. Mark Gurman de Bloomberg prévoit une annonce fin octobre, suivie d’une sortie le 1er novembre, dans la lignée du lancement des premiers Mac M3 l’année dernière.

Les MacBook Pro 14 et 16 pouces seront rafraîchis avec les puces M4, M4 Pro et M4 Max.

L’iMac 24 pouces et le Mac mini bénéficieront également d’une mise à jour avec la puce M4. Ces nouveaux modèles seront les premiers Mac à intégrer la puce M4, initialement introduite sur l’iPad Pro plus tôt cette année.

Un Mac mini M4 repensé

Le Mac mini M4 subira une refonte complète de son design, la première depuis le lancement de la version unibody en aluminium en 2010. Plus compact, il se rapprochera de la taille d’une Apple TV tout en conservant une alimentation interne. Deux configurations seront proposées : un modèle d’entrée de gamme avec la puce M4 et une version haut de gamme avec la puce M4 Pro.

Les nouveaux Mac mini disposeront de moins de ports que les modèles actuels, conséquence de leur format réduit. Des références logicielles suggèrent la présence de cinq ports USB-C/Thunderbolt, dont certains pourraient être situés à l’avant de l’appareil, comme sur le Mac Studio.

Un nouvel iPad mini en préparation

Un nouvel iPad mini, dont la dernière mise à jour remonte à trois ans, pourrait également être annoncé lors de l’événement d’octobre. D’autres Mac M4, notamment les MacBook Air, Mac Studio et Mac Pro, sont prévus pour 2025.

macOS Sequoia 15.1 et Apple Intelligence

Les nouveaux Mac devraient être lancés en même temps que la mise à jour macOS Sequoia 15.1, qui apportera les premières fonctionnalités d’Apple Intelligence aux Mac Apple Silicon. Le déploiement d’Apple Intelligence se fera en plusieurs phases, avec des fonctionnalités de génération d’images et des mises à jour plus importantes de Siri prévues pour les prochaines versions de macOS Sequoia.

Avec ces nouveaux Mac et les fonctionnalités d’Apple Intelligence, Apple continue d’innover et de proposer des produits toujours plus performants et intelligents.