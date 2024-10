iPhone SE 4 : Adieu le design rétro, bonjour l’écran OLED de l’iPhone 14

L’iPhone SE 4, attendu pour le premier trimestre 2025, s’annonce comme une révolution pour la gamme de smartphones abordables d’Apple. Après des années de fidélité au design de l’iPhone 8, l’iPhone SE 4 adoptera enfin un écran OLED et un design plus moderne.

Fini l’écran de 4,7 pouces ! L’iPhone SE 4 dira adieu aux gros bords d’écran et au bouton Home pour un design plus contemporain, avec un écran OLED plus grand.

Initialement, les rumeurs suggéraient qu’Apple utiliserait l’écran de l’iPhone 13 pour son nouvel iPhone SE. Cependant, l’analyste Ross Young, spécialiste des écrans, affirme désormais qu’Apple a opté pour l’écran de l’iPhone 14.

Ce choix pourrait s’expliquer par la baisse du coût de production de l’écran de l’iPhone 14, qui aura déjà deux ans lors de la sortie de l’iPhone SE 4. Il est également possible que les problèmes rencontrés par BOE, le fournisseur d’écrans de l’iPhone SE, aient influencé la décision d’Apple.

Des spécifications encore inconnues

Ross Young précise que BOE et LG Display seront toujours les fournisseurs d’écrans pour l’iPhone SE 4. Il reste à voir si Apple a modifié les spécifications de l’écran de l’iPhone 14 pour l’adapter à son smartphone économique.

L’iPhone SE 4 s’annonce comme une mise à jour majeure pour la gamme, avec un design modernisé et un écran OLED digne de l’iPhone 14. Il faudra toutefois attendre son lancement officiel pour connaître toutes ses caractéristiques et son prix.